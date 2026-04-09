CHP'li meclis üyesi Nadir Ataman, restoranda darbedildi

CHP'de kaos bitmiyor...

Son dönemde yolsuzluk ve belediyelerdeki ahlak dışı görüntülerle anılan parti yeni bir krizle karşı karşıya.

Bu kez darp olayı partiyi karıştırdı.

GARSONLA TARTIŞTI

23 Mart tarihinde kaydedilen görüntülerde CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nadir Ataman, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir restorana geldi.

Karşısındaki kişiyle çorba içen Nadir Ataman hizmet memnun olmadığını öne sürerek garsonla tartışmaya başladı.

'BEN BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISIYIM'

O esnada garsona "Ben belediye başkan yardımcısıyım" diyerek çıkışan Ataman bir anda restoranda bulunanların tepkisiyle karşılaştı.

Restoranda bulunan kişilerle uzun süre tartışan Ataman daha sonra bulunduğu mekandan kovulmak istendi.

GARSONLAR TARAFINDAN DÖVÜLDÜ

Yanında bulunan arkadaşıyla çıkışa doğru ilerleyen Ataman, restorana dışardan gelen biri tarafından darbedildi.

KAMERALARA YANSIDI

O anlar kameralara anbean yansırken, Ataman restoranda bulunanlar tarafından uzun süre darba maruz kaldı.

KARŞISINDAKİ KİŞİ DE TANIDIK

Ayrıca Ataman'ın karşısında oturan kişinin CHP'den Esenyurt Belediye Başkan adayı olup daha sonra sağlık sorunlarını gerekçe göstererek çekilen Ali Gökmen olduğu da öğrenildi.