- Haberler
- Gündem Haberleri
- CHP'li Özgür Özel'in yangın söndürme uçağı iddiasına Mustafa Varank'tan yanıt
CHP'li Özgür Özel'in yangın söndürme uçağı iddiasına Mustafa Varank'tan yanıt
- Haber Merkezi
- 05.08.2021 - 12:32
- Güncelleme : 05.08.2021 - 13:25
Orman yangınlarıyla mücadelesini havadan ve karadan tüm hızıyla sürdüren ekiplerin gösterdiği çaba takdir topluyor.
Gerek itfaiye ekipleri gerekse pilotlar, alevlere karşı zamanla yarışırken CHP, Türk Hava Kurumu (THK) uçakları üzerinden algı operasyonu yapmaya çalıştı.
CHP: İSPANYA'DAN GELEN UÇAKLAR, THK UÇAKLARIYLA AYNI
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İspanya'dan alevlere müdahale için Türkiye'ye yardıma gelen uçaklara ilişkin "İspanya'dan uçak bulduk diyorlar. O uçaklarla Türk Hava Kurumu'nda atıl duran uçaklar aynıdır." iddiasını ortaya attı.
MUSTAFA VARANK: İNSANLARI KANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan, Özel'in iddiasına yanıt gecikmedi.
Bakan Varank, asılsız iddialarla insanların kandırılmaya çalışıldığına dikkati çekti.
Sosyal medya hesabından iki farklı tür uçağın görüntüsünü paylaşan Varank, "Israrla yalan yanlış bilgilerle insanları aldatmaya çalışıyorlar. O uçaklar aynı değil!" notunu düştü.
THK'NIN UÇAKLARINA 3 YILDIR BAKIM BİLE YAPILMADI
Varank, paylaşımının devamında "1969 model, 3 yıldır bakım bile yapılmamış bir uçaktan bilet alıp uçar mısınız?" sorusunu yöneltti.
İspanya'dan gelen uçaklar (sağda) 1993 model CL-415.
THK'nın hangarlarında çürüyen uçaklar ise (solda) 1969 model CL-215.