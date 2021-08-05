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    CHP'li Özgür Özel'in yangın söndürme uçağı iddiasına Mustafa Varank'tan yanıt

    CHP'li Özgür Özel'in yangın söndürme uçağı iddiasına Mustafa Varank'tan yanıt

    CHP, İspanya'dan gelen uçakların THK uçaklarıyla aynı olduğunu savunuyor. Oysa gerçek başka. İspanya'dan gelen uçaklar 1993 model CL-415. THK'nın uçakları ise 1969 model CL-215.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2021 - 12:32
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 13:25
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    Orman yangınlarıyla mücadelesini havadan ve karadan tüm hızıyla sürdüren ekiplerin gösterdiği çaba takdir topluyor.

    Gerek itfaiye ekipleri gerekse pilotlar, alevlere karşı zamanla yarışırken CHP, Türk Hava Kurumu (THK) uçakları üzerinden algı operasyonu yapmaya çalıştı.

    CHP: İSPANYA'DAN GELEN UÇAKLAR, THK UÇAKLARIYLA AYNI

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İspanya'dan alevlere müdahale için Türkiye'ye yardıma gelen uçaklara ilişkin "İspanya'dan uçak bulduk diyorlar. O uçaklarla Türk Hava Kurumu'nda atıl duran uçaklar aynıdır." iddiasını ortaya attı.

    MUSTAFA VARANK: İNSANLARI KANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan, Özel'in iddiasına yanıt gecikmedi.

    Bakan Varank, asılsız iddialarla insanların kandırılmaya çalışıldığına dikkati çekti.

    Sosyal medya hesabından iki farklı tür uçağın görüntüsünü paylaşan Varank, "Israrla yalan yanlış bilgilerle insanları aldatmaya çalışıyorlar. O uçaklar aynı değil!" notunu düştü.

    THK'NIN UÇAKLARINA 3 YILDIR BAKIM BİLE YAPILMADI

    Varank, paylaşımının devamında "1969 model, 3 yıldır bakım bile yapılmamış bir uçaktan bilet alıp uçar mısınız?" sorusunu yöneltti.

    İspanya'dan gelen uçaklar (sağda) 1993 model CL-415.

    THK'nın hangarlarında çürüyen uçaklar ise (solda) 1969 model CL-215.

    CHP li Özgür Özel in yangın söndürme uçağı iddiasına Mustafa Varank tan yanıt #1

    CHP li Özgür Özel in yangın söndürme uçağı iddiasına Mustafa Varank tan yanıt #2

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