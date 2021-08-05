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CHP'li Özgür Özel'in yangın söndürme uçağı iddiasına Mustafa Varank'tan yanıt

CHP'li Özgür Özel'in yangın söndürme uçağı iddiasına Mustafa Varank'tan yanıt

CHP, İspanya'dan gelen uçakların THK uçaklarıyla aynı olduğunu savunuyor. Oysa gerçek başka. İspanya'dan gelen uçaklar 1993 model CL-415. THK'nın uçakları ise 1969 model CL-215.