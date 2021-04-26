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    CHP'li Selin Sayek Böke, koronavirüse yakalandı

    CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
    • DHA
    • 26.04.2021 - 14:08
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 14:13
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    CHP'li Selin Sayek Böke, koronavirüse yakalandı

    Koronavirüs vaka sayılarının şimdilik düşüşe geçtiği Türkiye'de, tedbirler ve kısmi kısıtlama biraz olsun faydalı olurken, bir isim dana koronavirüse yakalandı.

    CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    Selin Sayek Böke, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

    “İZOLASYONDAYDIM”

    “Birkaç gündür izolasyondaydım. Koronavirüs test sonucum pozitif çıktı. Bir süre daha izninizi isteyeceğim. İyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim. Çok yakında, sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle.”

    CHP li Selin Sayek Böke, koronavirüse yakalandı #1

    CHP li Selin Sayek Böke, koronavirüse yakalandı #2

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