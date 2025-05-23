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İHA

CHP'li vekilin aracı kaçakçılık olayına karıştı...

Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 20 Eylül 2024'te CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu belirlenen araçta yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatı ele geçirilmişti.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.

2 KİŞİYE HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianame doğrultusunda şüpheliler F.A. ve Ç.R.Ç. hakkında "eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak" suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

İddianame, Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

"MİLLETVEKİLİNE AİT ARAÇ KULLANILDI"

İddianamede Edirne Gümrük Muhafaza ekiplerinin hazırladığı görüntü inceleme tutanağına göre eski CHP Edirne Miletvekili Ediz Ün'e ait aracın 20 Eylül'de saat 14.42'de Kapıkule Gümrük Kapısı'na geldiği, tescil işlemleri dosya dışında yer alan Ediz Ün adına yapılırken, araçta Milletvekili Ün ile F.A.'nın bulunduğu belirtildi.

Sanık Ç.R.Ç.'nin cep telefonundaki incelemelerde olay günü ve sonrası yapılan yazışmalarda yakalanan eşyalarla uyumlu içerikler bulunduğu belirtildi.

İddianamede, "araçta ele geçirilen elektronik sigara aparatlarının ticari amaçla yurda sokulduğu, sanıkların olayda birlikte hareket ettiği ve milletvekiline ait aracın bu süreçte kolaylık sağladığı" vurgulandı.

3 MİLYON LİRALIK KAÇAKÇILIK

Gümrük kaçağı eşyaların toplam değerinin 2 milyon 905 bin 620 TL olduğu belirtildi.

İddianamede sanık F.A.'nın Bulgaristan'dan dönerken tanımadığı bir kişinin isteğiyle elektronik sigara parçalarını alıp araca yüklediğini, Edirne'ye dönüşte aracı Ç.R.Ç.'nin kullandığını iddia ettiği, aracın bakımını yaptırmak üzere teslim aldığı bilgisini verdiği kaydedildi.

Ç.R.Ç.'nin ise ifadesinde aracın arızalanması nedeniyle yolda kaldığını ve F.A.'dan yardım istediğini, araçta bulunan kaçak ürünlerden haberi olmadığını savunduğu belirtildi.

MİLLETVEKİLİ ÜN ŞİKAYETÇİ OLDU

Milletvekili Ediz Ün'ün aracı bakım için verdiği F.A.'nın aracı yasa dışı eylemde kullanarak güvenini kötüye kullandığını belirterek şikâyetçi olduğu ifade edildi.

Ün'ün olayla ilgisi olmadığını ifade ederek, gelişmeleri kolluk kuvvetlerinden öğrendiğini aktardığı da kaydedildi.

Soruşturma sürecinde F.A. hakkında üzerine istinadı suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği kaydedildi.

ARAÇTA ÇOK SAYIDA KAÇAK PARÇA ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından TEM Otoyolu gişelerinde durdurulan araçta yapılan aramada 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 başlık, bin 275 ateşleyici, 130 likit haznesi ve 18 adet likit ele geçirilmişti.

Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Olayla ilgili açılan dava süreci önümüzdeki günlerde başlayacak.