CHP'liler polislerin üzerine yürüdü

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda gergin gece..

Mahkeme kararıyla CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen Özgür Çelik ve yönetimi görevden uzaklaştırılarak yerine Gürsel Tekin atandı..

Tekin'in karara uyacağını ve İstanbul İl Başkanlığı görevine başlayacağını bildirmesinin ardından CHP'liler bina önünde toplanmaya başladı.

Büyük tepkilere neden olan bu gelişmeden hemen sonra İstanbul Valiliği, bu akşamdan itibaren 3 gün boyunca Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde gösteri, miting ve basın açıklaması yasak kararı aldı.

Yasağa uymayan CHP'liler il binası önüne gelince ortaya alıştığımız görüntüler çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gidilmesi konusunda çağrı yapması sonucu çok sayıda çevik kuvvet ekibi bölgeye yönlendirildi.

POLİSLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Binaya giden yolların kapatılmasının ardından polislerle CHP'liler arasında gergin anlar yaşandı..

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile beraberindeki CHP heyeti, polislerin üzerine yürüdü.

"KAMERALARA OYNAMAYIN"

Kadın polisin "Kameralara oynamayın, işimizi yapıyoruz" demesi üzerine sinirlenen partili "Sana mı kaldı had bildirmek" diyerek daha da bağırdı.

O anlar kameralara yansıdı.