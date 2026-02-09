CHP'lilerin Özgür Özel savunması: Sarhoşken bile imla hatası yapmamış

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'nin yeni kaosunun adı Keçiören...

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, 8 Şubat akşamı CHP'den istifa etti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in istifa kararından sonra kendisine küfür ve hakaret içerikli mesajlar attığını açıkladı.

Özel'in WhatsApp üzerinden Özarslan'a gönderdiği mesajların ekran görüntülerinin ortaya çıkması ise Türkiye'nin gündemine oturdu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN KÜFÜRLÜ MESAJLARI

Mesut Özarslan'ın avukatı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Özgür Özel hakkında Türk Ceza kanunu 106 ve 125. Maddeleri kapsamında "tehdit ve hakaret" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunurken vaka davalık oldu.

Bunun yanında Özel'in bu çirkin ifadeleri, CHP tabanınca sahipleniliyor.

İlk olarak CHP'ye yakın en etkili gazetecilerden biri olan Uğur Dündar, Can Yücel'e atıfla 'G*te g*t denir' hikayesini anlatarak Özel'e sahip çıktı ve küfürlerini destekledi.

CHP'LİLER KÜFÜRLERİ SAVUNDU

Sosyal medyadaki CHP'li kitle ise adeta Özgür Özel övme yarışına girdi.

Art arda Özel'i destekleyen CHP kitlesi, Özarslan'a da hakaretler yağdırdı.

Özellikle Özgür Özel'in söz konusu mesajları alkolün etkisiyle yazdığı yönündeki iddialar üzerinden devam eden sosyal medya esprileri arasında bir övgü dikkat çekti.

CHP'li X trollerinden biri olan Avukat Deniz Akbıyık, Özel'in sarhoş halde hatasız klavye kullanmasını övdü.

AK Parti Bursa Milletvekili, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank'ın konuya ilişkin paylaştığı "Sarhoştan genel başkan olmaz!" tweet'ini alıntılayan Akbıyık, şu ifadeleri kullandı:

"SARHOŞKEN BİLE İMLA HATASI YAPMAMIŞ: BAŞBAKAN OLSUN"

"Sarhoşken bile 12 dk boyunca 39 mesaj atıp bir tane bile imla hatası yapmayıp, memleketle dertlenip bizi savunuyorsa sadece genel başkan olmamalı zaten, başbakan olsun."

Akbıyık'ın bu paylaşımı, CHP kitlesinin adeta beğenisine boğuldu.