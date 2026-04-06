Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın tutuklanması nedeniyle Uşak Belediye Meclisi’nde yapılan oylama sonucunda CHP'nin adayı Hatice Terekeci Özkan, Uşak Belediye Başkan Vekili oldu.
CHP'li belediyede Türkiye'yi sarsan skandal...
Belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarının son adresi Uşak oldu.
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.
Uşak, Ankara ile Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenlenirken aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.
BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve beraberindeki 8 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Şüpheliler Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy, Salih Sönmez hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI
İçişleri Bakanlığı, Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.
BAŞKAN VEKİLİ İÇİN SEÇİM YAPILDI
Özkan Yalım'ın tutuklanması nedeniyle Uşak Belediye Meclisi’nde başkan vekili seçmek için oylama yapıldı.
Oylama sonucunda CHP'nin adayı Hatice Terekeci Özkan, Uşak Belediye Başkan Vekili oldu.
TOPLAM 18 OY ALDI
Hatice Terekeci Özkan 18 oy alırken AK Parti'nin adayı Şemsettin Karabulut 9 oyda kaldı.