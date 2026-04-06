Mustafa Bozbey'in yerine gelen isim belli oldu

Belediyelere yönelik soruşturmalar sürüyor...

Bursa'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli tutuklandı.

YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU

Bozbey, tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldı.

Bozbey'in yerine geçici olarak Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan görevlendirildi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız tarafından hazırlanan görevlendirme yazısında, "İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey görevinden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi hükümleri çerçevesinde belediye başkan vekili seçilinceye kadar iş ve işlemlerini yürütmek üzere Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

SORUŞTURMADAN AYRINTILAR

Soruşturma kapsamında Bursa 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerle bağlantılı 7 şirkete kayyum atanmasına karar vermişti.

Bozbey'in Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 şirkete kayyum atanmasına ilişkin Sulh Ceza Hakimliği kararında, şüphelilerle firmalar arasındaki para transferleri, hesap uyumsuzlukları ve bazı şirketlerin "paravan" olarak kullanıldığına yönelik iddialar yer aldı.

Soruşturmada eski Nilüfer Belediye başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bir kısım belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıkları iddia edildi. Soruşturmaya konu haksız kazancın 15 milyar 951 bin 309 TL olduğu kaydedildi.

Emniyet tarafından hazırlanan raporda; Bozbey'in Seres Gayrimenkul Yatırım AŞ firmasında satış elemanı ve danışman olarak çalıştığının görüldüğü, ayrıca 2021 yılının son aylarında firmada SGK başlangıcının bulunduğu, 2022 yılı itibarıyla da mal ve hizmet satışlarında artışların olağandan fazla mahiyette olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Raporda, Bozbey'in eşi ile firma arasında yoğun para transferinin bulunduğu ifade edildi.

"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"

Raporda, Mustafa Bozbey'in eşinin yetkili olduğu Fide Özel Eğitim AŞ'nin incelenen beyannamelerinde 2017 yılı ve devamında brüt satış toplamının 24 milyon 844 bin 589 lira, yine 2017 yılı ve devamında toplamda 29 milyon 100 bin 960 lira zarar edildiği ancak 30 Temmuz 2025'e kadar firma hesaplarına 49 milyon 87 bin 135 lira para girişinin olduğu vurgulandı.

Firmaya ait tüm satışların bankacılık sistemleri üzerinden gerçekleşmesi halinde hesaplarına brüt satışlar kadar para girebileceği, bu nedenle brüt satışlarla hesaplarına giren paranın uyumsuz ve hayatın olağan akışına uygun olmadığı ifade edildi.