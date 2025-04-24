CHP'nin kurultayına iptal davası

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) krizlerin ardı arkası kesilmiyor...

CHP, partiye kayyum atanacağı iddiaları üzerine 6 Nisan 2025'te 21. Olağanüstü Kurultay'ı düzenlemişti.

Ancak bu kurultay, parti içi tartışmaları dindirmek yerine yeni bir hukuki çekişmenin fitilini ateşledi.

KURULTAY İPTALİ İÇİN BAŞVURU YAPTILAR

Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan'ın da aralarında bulunduğu bazı eski delegeler, kurultayın iptali için 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

"ŞAİBELİ KURULTAY" DAVASI ERTELENMİŞTİ

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirdiği ve Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay’a ilişkin iptal davası da sürüyor. “Para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturulan kurultayın iptali ve yetkili kurulların görevden alınması talebiyle açılan dava, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirildi.

17 Nisan 2025’teki ilk duruşmada mahkeme, katılım listesi ve YSK belgelerinin celbini isteyerek davayı 26 Mayıs 2025’e erteledi.

PARTİ İÇİ GERİLİM TIRMANIYOR

Davacılar, 38. Olağan Kurultay’daki usulsüzlüklerin 21. Olağanüstü Kurultay’ı da geçersiz kıldığını öne sürüyor. Özellikle, İstanbul İl Kongresi’nden seçilen 196 delegenin delege niteliği taşımadığı ve Parti Meclisi adaylık süreçlerinde engellemeler olduğu iddiaları mahkemeye taşındı.

CHP yönetimi ise kurultayların usule uygun olduğunu savunarak, davaların “partiyi yargı eliyle dizayn etme” amacı taşıdığını iddia ediyor.