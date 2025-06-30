CHP'nin şaibeli kurultay davası öncesi gündemdeki en ciddi iddialar

Türkiye'nin gözü CHP'nin şaibeli kurultay davasında.

4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarıyla başlayan adli süreçte kritik bir dönemeç geldi çattı.

Mahkeme bugün (30 Haziran) görülecek.

MUTLAK BUTLAN BEKLENTİSİ

Mahkemeden Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin yeniden geri dönüşünün önünü açacak, son kurultayı geçersiz kılan 'mutlak butlan' kararı çıkması bekleniyor.

Kararın temmuz ayına ertelenmesi de beklentiler arasındayken davaya ilişkin çarpıcı ayrıntılar yeniden gündemde.

EN CİDDİ İDDİALAR YİNE GÜNDEMDE

Özellikle TGRT Haber’de yayımlanan Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı programının yorumcusu, eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'ın soruşturma kapsamında ifade veren CHP'li delegelerin ifadelerini aktarması büyük yankı uyandırmıştı.

Yarkadaş, ifadeler üzerinden kurultay sürecinde dönen akçeli işleri hem tutanaklardan hem de iddia sahiplerinden duydukları üzerinden tek tek anlatmıştı.

İşte mahkeme kararı beklenirken Yarkadaş'ın, kurultaya şaibe gölgesi düştüğünü kanıtlar nitelikteki aktarımları:

"BİN DOLAR ALDIKTAN SONRA ÖZGÜR ÖZEL'E OY VERDİM"

"Kayyum atansa bile, bu delegeyle sen zaten kurultay yapamazsın, çünkü bu delegenin iradesi sakatlanmış.

Savcılıkta ifadesi olan delege diyor ki 'Ben gittim Ankara'da pavyonda bin dolar aldım. Ben aslında Kılıçdaroğlu'na oy verecektim. Ama bin dolar aldıktan sonra Özgür Özel'e oy verdim ve bunun fotoğrafını çektim. Fotoğrafı da götürdüm Erzurum İl Başkanına verdim.' Erzurum Aziziye İlçe Başkanı Abdulkadir Çakır diyor ki 'Bana geldiler 3 kere para önerdiler. Kabul etmedim.' Bitlis Eski İl Başkanı Veysi Uyanık 'Ben oy karşılığında gıda kartı aldım. Gittim TBMM'de 100 bin TL para aldım. Bu paraları delegelere dağıttım.' diyor.

OY KARŞILIĞI İHALE

Kurultaydan 2-3 gün önce, Beşiktaş Belediyesi'nden bir delegeye, oy vermesi karşılığında ihale veriliyor. Bir il başkanının oğlu İBB'de kurultaydan 2 gün önce işe başlıyor. Bir başka il başkanının kızı ise kurultaydan 15 gün önce yine İBB'de işe başlatılıyor. Sadece bunlar mı, hayır.

Kurultayın divan başkanı Ekrem İmamoğlu, yasaya göre mücavir alanı terkedemeyecekken, yani Ankara sınırları dışına çıkamayacakken, İstanbul'a gelip maraton koşusuna katılıyor.

Koşuda, 'Gençliğimiz, enerjimiz var' deyip Kemal Bey'e gönderme yapıyor. Bu dosyada başka ne var; kurultayın 1. turu bittiğinde 2. tura başlayabilmesi için tüzükteki maddeye göre en az 3 saat ara verilir. Sen ise 48. dakikada kurultayı başlatmışsın ve bu kurala uymamışsın."

"DELEGELERİN YAKIN AKRABALARI İŞE BAŞLAMIŞ"

Kurultay delegelerinin 1. dereceden akrabaları işe başlamış, 300'ün üzerinde. Bunlara yalan diyen bir CHP Genel Merkezi yok. Dava dosyasına giren iddialardan biri ne?

OY KARŞILIĞI BAŞKANLIK VE MECLİS ÜYELİĞİ SÖZÜ

Bazı kişilere belediye meclis üyeliği ve belediye başkanlığı sözü verilmesi. Bunlar tek tek ortaya çıkarıldı. CHP kurultay davası ülkenin milli güvenlik sorunudur dedim. Nasıl bir CHP istiyoruz? Parayı verenin düdüğü çaldığı bir CHP mi istiyoruz? Yani parası olan siyaset yapacak ve Türk siyasetini dizayn edecek.

İstediği siyasi partiyi egemenliği altına alacak. O siyasi parti belki iktidara gelecek ve büyük belediyeleri kazanıp yağma yapacak. Peki kardeşim o zaman yıllarca AK Parti'nin seçmenlerine neden hakaret ettiniz? Yok makarna alıp oy veriyorlar yok kömür alıp oy veriyorlar. E senin delegen gıda kartı aldım diyor, öbürü para aldım diyor, öbürü kızımı, oğlumu işe soktum diyor, öbürü ihale aldım diyor."