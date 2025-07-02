CHP'nin Saraçhane mitinginde ölüm tehditleri savuruyordu: Gözaltına alındı

CHP'nin tek gündemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının 100'ncü gününde CHP tarafından, Saraçhane'de "100 Karası" adıyla bir miting düzenlendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HAKARET ETTİLER

İmamoğlu'nun tutuklanmasının 100'ncü gününde Saraçhane'de düzenlenen miting provokasyonlara sahne oldu.

Saraçhane Parkı'nda toplanan bir grup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a skandal hakaretlerde bulundu.

"BİR BİR ASILACAKSINIZ" TEHDİDİ

Öte yandan maskeli bir militan, İslamiyet'i hedef alan sözler kullandı.

Alçak tehditler savuran provokatör, "İslamiyet adı altında şeriat isteyenler bir bir Saraçhane'de asılacaksınız." dedi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Skandal ifadelerin ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Saraçhane'de o sözleri sarf eden şüphelinin kimliği ve adresi tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Mitingde açıkça tehditler savuran İ.Y.U. isimli şahıs, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

42 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gösterilerde 42 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya açıklamasında şunları kaydetti:

Bu akşam Saraçhane'de Cumhurbaşkanımıza hakaret edip güvenlik güçlerimize mukavemet gösteren 42 şahıs yakalanmış ve haklarında adli işlemler başlatılmıştır. Hiç kimse ülkemizde sokakları, meydanları, milletin iradesine saldırı alanına çeviremez. Kimse özgürlük maskesiyle nefret ve tahrik zehrini sokaklara taşıyamaz. Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bu zihniyeti şiddetle kınıyorum.