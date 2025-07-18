CHP'ye yakın medya LGS yalanını köpürtüyor

Türkiye kamuoyunun son günlerdeki gündemi, CHP'nin Milli Eğitim Bakanlığı'nı (MEB) hedef alan yalan kampanyası...

MEB'e yönelik yürütülen algı operasyonunda LGS soruları çalındı iddiası ortaya atıldı.

Söz konusu algı operasyonunda "Diyarbakır'da 300 birinci, Bursa'da bir imam hatipte ise 36 birinci var" iddialarının tamamı, kısa sürede ilgili merciler tarafından kanıtlarla yalanlanmıştı.

Ancak bu iddialarla ilgili bir düzeltme ve özür açıklaması sunmayan CHP, bu yalanı kendisine yakın gazetecilerle köpürterek devam ettiriyor.

ÇOCUKLAR ÜZERİNDEN KİRLİ OPERASYON

Söz konusu yalan kampanyası ise hükümette yer alan siyasilerin çocuklarını hedef gösterilerek sürdürülüyor.

Hedef gösterenlerden biri de CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Sedef Kabaş...

SORULAR ÇALINDI ALGISI

Kabaş, sosyal medya hesabından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan ve oğlunun fotoğrafını paylaşıp, soruların çalındığı algısı yaparak 2024 yılında Sayan'ın oğlunun LGS birincisi olduğunu yazdı.