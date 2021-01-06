Cihan Yavuz'un sözde PKK bayrağı önündeki pozu

Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan CHP'li Cihan Yavuz'un, PKK paçavralarının önünde poz verdiği ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Kasım'da İstanbul'da PKK/KCK adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçelerde 28 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 19 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri de Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'du...

TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇU

Yavuz, sevk edildiği mahkemede silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı. Yavuz'un tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

PKK PAÇAVRASI ÖNÜNDE POZ

Yavuz'un, terör örgütü PKK'nın kuruluş yıl dönümü olan 27 Kasım'da HDP'li bazı ilçe yöneticileriyle birlikte örgütün sözde bayrağı ve yöneticilerinin fotoğrafının önünde poz verdiği belirlendi..