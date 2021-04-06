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    Çin’de bir çiftlikte Afrika domuz vebası tespit edildi

    Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki bir çiftlikte Afrika domuz vebası (ASF) saptandı.
    • İHA
    • 06.04.2021 - 01:05
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 01:44
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    Çin’de bir çiftlikte Afrika domuz vebası tespit edildi

    Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde devlete bağlı Sincan Üretim ve İnşaat Birlikleri’nin yaklaşık 600 domuz bulunan bir çiftliğinde ASF tespit edildi.

    DOMUZLAR İFLAF EDİLDİ

    ASF 33 hayvana bulaştı, 6 hayvan telef oldu.

    Bakanlığın salgının tespitinin ardından aldığı tedbirler çerçevesinde kalan hayvanlar itlaf edildi.

    GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

    Çiftliğin olduğu bölgeye giriş çıkışlar yasaklandı.

    Gürcistan'da 2007'de rastlanan Afrika domuz vebası, 2014'e kadar Ukrayna, Polonya ve Çekya'daki yaban domuzlarında görülmüştü.

    Çin'de ise 2018’de 20 eyalet ve 47 kentte görülen salgın nedeniyle 600 bin domuz itlaf edilmişti. Yüksek derece bulaşıcı özelliğe sahip olan domuz vebası insanlara bulaşmıyor.

    Çin’de bir çiftlikte Afrika domuz vebası tespit edildi #1

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