Çocukken Atatürk'ü gören kadın, sandığa gelerek görevini yerine getirdi Çocukken Atatürk'ü gören Neziha Dilmen, tekerlekli sandalyede ve yakınlarının yardımıyla oy kullanmanın kıvancını yaşadı.

DHA

İzmir'de hastanede tedavi gören Neziha Dilmen (94), tekerlekli sandalye ile geldiği okulda oyunu kullandı.

Çocukken Mustafa Kemal Atatürk'ü gördüğünü ifade eden Dilmen, oy kullanma yolunda yakınlarından destek aldı.

Foça Devlet Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Neziha Dilmen, yakınlarının yardımıyla oyunu kullanacağı Necla Midilli Merkez Ortaokulu'na geldi.

Tekerlekli sandalye ile oy kullandı

Dilmen, tekerlekli sandalye ile sandığın bulunduğu sınıfa gidip, oyunu kullandı.

"Çocukken Atatürk'ü görmüştüm"

Dilmen, "Çocukken Atatürk'ü görmüştüm. Bizi, annelerimizi buraya Atatürk getirdi. Hastanede tedavi görüyorum. Oy kullanmak için geldim. Hayırlı olsun." dedi.