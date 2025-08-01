Çocukların olaya karışma oranı yüzde 9,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuk istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı.

Buna göre; güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2024 yılında, 2023 yılına göre yüzde 9,8 oranında artarak 612 bin 651 oldu.

Bu olaylarda çocukların 279 bin 620'si mağdur olarak, 202 bin 785'i suça sürüklenme sebebiyle, 96 bin 438'i bilgisine başvurma amacıyla, 18 bin 561'i kayıp olması sebebiyle, 8 bin 729'u kabahat işlediği iddiasıyla, 6 bin 518'i ise bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldi veya getirildi.

YÜZDE 40,4'Ü YARALAMA OLAYINA KARIŞTI

Suça sürüklenme nedeni ile güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların yüzde 40,4'üne yaralama, yüzde 16,6'sına hırsızlık, yüzde 8,2'sine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 4,6'sına tehdit, yüzde 4,2'sine genel tehlike yaratan suçlar, yüzde 26'sına ise bu nedenlerin dışında kalan diğer suçlar isnat edildi.

MAĞDUR SAYISI DA ARTTI

Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen 279 bin 620 çocuğun yüzde 86,1'ini suç mağduru, yüzde 13,8'ini takibi gereken olay mağduru çocuklar oluşturdu.

Suç mağduru olarak gelen 240 bin 872 çocuğun yüzde 55,3'ü yaralama, yüzde 10,8'i cinsel suçlar, yüzde 9,5'i göçmen kaçakçılığı, yüzde 8'i aile düzenine karşı suçlar, yüzde 16,5'i bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı mağdur oldu.