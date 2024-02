Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 31 Mart mesajı

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Dubai'ye ardından Mısır'a geçti.

Ziyaretlerini tamamlayan ve yurda dönen Cumhurbaşkanı, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları arasında yerel seçimlere dair önemli mesajlar da vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bunların hiçbirinden onlara ekmek çıkmaz, boşuna uğraşıyorlar"

Bunlar her dönem, her seçim öncesi maalesef yaşadığımız olaylar. Öyle veya böyle ne yaparlarsa yapsınlar, her şey olacağına varacak. Şurada seçimlere iki ay bile yok. Artık geri sayım başladı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında çok açık, net bazı hususları ortaya koydu. Aynı kanaatleri ben de paylaşıyorum. Muhalefet özellikle mülteci meselesini gündeme getiriyor. Bunların hiçbirinden onlara ekmek çıkmaz, boşuna uğraşıyorlar.