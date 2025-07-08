Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde diplomatik görüşmelerini sürdürüyor.

GÜVEN MEKTUPLARINI SUNDULAR

Erdoğan, burada Ukrayna Büyükelçisi Nariman Celalov, Slovakya Büyükelçisi Michal Slivovic, Özbekistan Büyükelçisi İlkhom Khaydarov ve Cezayir Büyükelçisi Boumediene Guennad'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

AYRI AYRI GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Ukrayna Büyükelçisi Celalov, Slovak Cumhuriyeti Büyükelçisi Slivovic, Özbekistan Büyükelçisi Khaydarov ve Cezayir Büyükelçisi Guennad ile ayrı ayrı görüştü.