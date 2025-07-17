Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Şara ile görüştü

Siyaset arenasında bir sürpriz görüşme daha....

İsrail dün, Suveyda kentinde özerklik talebinde bulunan Dürzileri bahane ederek Suriye'nin kalbi Şam'ı bombaladı.

6 kişinin öldüğü 28 kişinin yaralandığı saldırı sonrası İsrail geri çekildi ve Şam yönetimi ile Dürziler arasında arasında ateşkes sağladı.

SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Suriye'de tansiyon düşmeye devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail’in son dönemde Suriye’ye yönelik artan hava saldırıları ve bölgedeki insani durum masaya yatırıldı.

GÜNDEM İSRAİL'İN SALDIRILARI

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsrail’in saldırgan tutumunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bu saldırıların sadece Suriye’yi değil, tüm bölgeyi tehdit ettiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin geçmişte olduğu gibi bugün de Suriye halkının yanında olduğunu ifade etti.

"SURİYE HALKINA DESTEK VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

İletişim Başkanlığınca, görüşmeye dair yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail’in saldırıları sonrası Suriye’deki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarının kabul edilemeyeceğini, İsrail saldırganlığının tüm bölge için tehdit oluşturduğunu, Türkiye’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkına destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Suriye’de Dürzilerle sağlanan ateşkesin, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Suriye’de siyasi birliğin korunması, toprak bütünlüğünün sağlanması ve egemenliğin muhafaza edilmesine destekleri için Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini sundu."