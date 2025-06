Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Özgür Özel'in yaptığı mazot hesabını da eleştirdi.

Motorin ve benzine gelen zamlar sonrası dün grup toplantısında konuşan Özel, "Ben hep 50 liralık mazot alıyorum" diyenlere seslenerek "Al sana 50 liralık mazot." dedi.

Özel, bu anlarda kürsünün altında çıkardığı bir litrelik mazotu da göstermeyi ihmal etmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda konuşarak, yeniden bir mazot hesabı yaptı ve şöyle dedi:

"ÇIKMIŞ MAZOT ŞİŞESİ ÜZERİNDEN HESAPLAR YAPIYOR"

"BAŞARILI BİR EKONOMİ PROGRAMI UYGULUYORUZ"

Her alanda olduğu gibi asgari ücretin alım gücünde de 2002'ye kıyasla ciddi bir iyileşme söz konusu. Ama bu, her şey güllük gülistanlık demek elbette değildir. Hayat pahalılığı kaynaklı her türlü sıkıntının farkındayız. Buna çözüm bulmak için başarılı bir ekonomik program uyguluyoruz. Enflasyonla mücadelede mevzi kazandıkça inşallah 86 milyonun tamamının refahını, alım gücünü ve hayat standardını daha da yükselteceğiz.