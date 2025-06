İsrail ve İran arasında geçen hafta başlayan karşılıklı saldırılar, piyasalarda belirsizliği artırdı.

Jeopolitik risklerin yükselmesiyle birlikte brent petrolün varil fiyatı, mayıs sonundaki seviyesine göre yüzde 25'in üzerinde artış göstererek 76 dolara kadar çıktı, ardından 73 dolarda dengelendi.

BRENT PETROL ARTIŞA GEÇTİ

Tüm bunların sonucu olarak ülkemizde akaryakıt fiyatlarında artış yaşandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

MOTORİN VE BENZİN HESABI YAPTI

Konuşmalarında sık sık altın hesabı, gıda hesabı yapan Özel, bugünkü konuşmasında motorin ve benzin hesabı yaptı.

"AL SANA 50 LİRALIK MAZOT"

Son günlerde yaşanan artışların kaynağının çatışmalar olmadığını söyleyen Özel, "Ben hep 50 liralık mazot alıyorum" diyenlere seslenerek "Al sana 50 liralık mazot" dedi.

Özel bu anlarda kürsünün altında çıkardığı bir litrelik mazotu da göstermeyi ihmal etmedi.

"İĞNEDEN İPLİĞE HER ŞEYE ZAM GELECEK"

Özgür Özel, akaryakıt fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Şimdi benzine ve mazota zam geliyor. Bunun en kötü özelliği şu. Hani diyor ya dünyaya bir cisim yaklaşıyor. Meteor geliyor. Benzine ve mazota zam geldi mi? İğneden ipliğe her şeye zam geliyor demek. Çünkü hem nakliye giderleri açısından hem üretim, enerji giderleri açısından ikisine zam geldi mi her şeye zam gelecek. İğneden ipliğe, ekmekten çocuğun çorabına kadar her şeye zam gelecek. İki gecede bir bir buçuk lira bir buçuk lira dün gece gelen 170 lirayla birlikte maalesef 1 litre mazot 50 lirayı geçti. 52 lira 53 lira oldu. Ve 1 litre mazottan alınan vergi 20 lirayı geçmiş durumda. Şimdi onu söylüyorsun bir şey. Bunu söylüyorsun bir şey. AK Parti'nin yıllarca yaptıklarını savunan birtakım sahada elemanları, televizyonda elemanları, sosyal medyada birtakım savunucuları vardı. Onlara onlara mazota zam geldi deyince ne diyordu?