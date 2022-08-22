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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız Putin ve Zelensky'i buluşturmak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız Putin ve Zelensky'i buluşturmak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin amacının Putin ve Zelenski'yi Türkiye'de bir araya getirerek krizi kökten çözmek olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2022 - 19:22
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 19:55
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

    Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşı boyunca Türkiye'nin diplomasi gayretlerine değinerek esas amacın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky'i bir araya getirmek olduğunu söyledi.

    "Türkiye olarak barış için her türlü gayreti gösterdiğimize herkes şahit"

    Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

    "Rusya Ukrayna savaşı ülkemizle birlikte tüm insanlığı etkileyen sonuçlar doğuruyor. Türkiye olarak savaşın önüne geçmek, ardından barışla sonuçlanması için her türlü gayreti gösterdiğimize herkes şahitti.

    Dünya tahıl üretiminin üçte birinden fazlasını Rusya ve Ukrayna'nın gerçekleştirdiği göz önüne alındığında Ukrayna tahılının ülkemiz üzerinden dünyaya gönderilmesi insanlık için kritik gelişmedir.

    Ülkemizin sergilediği dengeli, barışçı, çözüm odaklı anlayışın müspet neticelere tahvil edilmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Soçi'de sayın Putin'le bu konunun yanı sıra iki ülke ilişkileri, Ukrayna savaşını enine boyuna görüşme imkanı buldum.

    "Amacımız Putin ve Zelenski'yi Türkiye'de bir araya getirmek"

    Geçtiğimiz Perşembe günü Ukrayna'ya giderek BM Genel Sekreteri'nin katılımı ile sayın Zelenski ile yaptık.

    Amacımız Putin ve Zelenski'yi Türkiye'de bir araya getirerek krizi kökten çözmektir."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız Putin ve Zelensky'i buluşturmak VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız Putin ve Zelensky i buluşturmak #1


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