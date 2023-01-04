Asgari ücret desteği 400 TL'ye çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küçük işletmelere asgari ücret desteğinin 250 TL'den 400 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

Milyonların beklediği asgari ücret 8 bin 507 lira oldu, “ara zam gelebilir” dendi.

Aynı artış hem memur ve emekliyi hem de işvereni umutlandırdı.

Ve yeni müjdeler de geldi.

Yeni müjdeler

AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önce memur ve emeklilerin maaş artış oranını yüzde 30'a çıkardıklarını duyurdu, ardından en düşük emekli maaşının 5 bin 500 lira olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı, patronları da es geçmedi.

Asgari ücret desteği 400 TL oldu

Asgari ücret destek tutarının 250 TL'den 400 TL'ye yükseltildiğini ifade eden Erdoğan, "Asgari ücret rakamını iki kat artışla 8 bin 507 liraya yükselttiğimizin müjdesini vermiştik. Asgari ücret destek miktarını da 100 liradan 250 liraya çıkarmıştık. Şimdi de asgari ücret desteğini 400 liraya yükseltme kararı aldığımızı duyurmak istiyorum." dedi.

"Yeni artışlar yapacağız"

Düzenlemenin küçük işletmeleri kapsadığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yılın ikinci yarısında yeni artışlar yapacağız.” diyerek beklentileri daha da yükseltti.