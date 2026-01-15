Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miraç’ını tebrik ediyorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İslam dünyası, 2026 yılının ilk kandili olan Miraç Kandili’ni 15 Ocak Perşembe gecesi dualar ve ibadetlerle karşılıyor.

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, 27 Recep 621 hicri tarihinde gece Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi.

"İsra ve Miraç mucizesi" olarak anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğu ifade ediyor.

İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir yıl önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KANDİL MESAJI

Yurdun birçok noktasında bu anlamlı gece nedeniyle camiler dolarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Miraç Kandili'ni kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"TÜM İNSANLIĞA HAYIRLAR GETİRMESİNİ NİYAZ EDİYORUM"