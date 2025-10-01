Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan ve Davutoğlu ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı resepsiyonunda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile sohbet etti.