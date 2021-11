Cumhurbaşkanı Erdoğan, bağımlılıklarla mücadeleyi tek bir bağımlı bırakmama azim ve kararlılığıyla son nefesine kadar sürdüreceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan burada katılımcılara hitap ederek Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'nin ülkeye ve özellikle bağımlılıktan kurtulmak isteyen vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan konuşmasında bağımlılıkla mücadeleye değindi.

"İÇKİ, MADDE VE KUMAR TÜM KÖTÜLÜKLERİN ANASIDIR"

Tütün, alkol, madde, kumar, teknoloji gibi bağımlılık sorunlarının çözümü yolunda gayret gösteren Yeşilay'ın tüm yönetimine, uzman kadrolarına ve gönüllülerine teşekkür eden Erdoğan, "Tüm hayatını zararlı alışkanlıklar ve maddelerle mücadeleye adamış birisi olarak daima Yeşilay'ın yanında oldum, olmayı da sürdüreceğim. Her zaman altını çizerek ifade ettiğim gibi içki, madde ve kumar bağımlılığı tüm kötülüklerin anasıdır. Tütün kullanımı, hem kendimize hem çevremize zararlıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılıklarla mücadeleyi sürdüreceğiz VİDEO

"İDEOLOJİ VE İNANÇLA İLGİSİ YOKTUR"

Teknoloji bağımlılığı, bizi insan yapan vasıflarımızdan uzaklaştırıp, gerçek olmayan bir dünyaya hapseder. Zararlı ve kötü olan her şey, her yerde ve her şart altında öyledir. Bu tür alışkanlıkların hiçbirinin de ideolojiyle veya inançla ilgisi yoktur. Her kim içkiye, maddeye, kumara, sigaraya güzelleme diziyorsa emin olun tek gayesi kendi sapkın hayat biçimini, zaaflarını, komplekslerini örtmektir.

"BAĞIMLILIKLA MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Bizim Yeşilay'ımızla birlikte yürüttüğümüz mücadeledeki tek gayemiz, ülkemize ve milletimize ruhu da bedeni de dipdiri nesiller kazandırmaktır. İnşallah bu mücadeleyi ülkemizde tek bir bağımlı bırakmama azim ve kararlılığıyla son nefesimize kadar sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.