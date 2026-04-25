Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu'nda bir kafede vatandaşlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul programı kapsamında Beyoğlu’nda bir kafeyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi, ziyaret esnasında Erdoğan çocuklarla yakından ilgilendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye" İstanbul Kura Çekim Töreni'nin ardından Beyoğlu'nda bir kafeyi ziyaret etti.
ÇOCUKLARA HARÇLIK VE OYUNCAK HEDİYE EDİLDİ
Erdoğan, burada tokalaştığı vatandaşlarla sohbet etti, elini öpen çocuklara harçlık dağıttı.
Çocuklara ayrıca, Cumhurbaşkanlığı ekiplerince oyuncak hediye edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)