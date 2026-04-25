Hull City, Charlton’a kaybetti!

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Charlton’a 2-1 mağlup olarak play-off hattına girme fırsatını kaçırdı ve son 6 maçta galibiyet yüzü göremedi.
İngiltere Championship’in 45. hafta mücadelesinde Charlton ile Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City karşı karşıya geldi.
The Valley Stadyumu’nda oynanan müsabakayı, ligde herhangi bir iddiası bulunmayan ev sahibi ekip Charlton 2-1 kazandı.
Bu sonuçla Sergej Jakirovic yönetimindeki Hull City’nin Premier Lig umutları da zora girdi.
Charlton’un gollerini 20'de Charlie Kelmen ve 68'de Jayden Seurier kaydederken, Hull City’nin tek golü 45+7'de John Egan’dan geldi.
7. SIRADALAR
Maçın ardından Charlton puanını 53’e yükseltirken, Hull City 70 puanda kalarak 7. sırada yer aldı ve play-off hattına girme fırsatını kaçırdı.
Acun Ilıcalı’nın ekibi, ligde normal sezonun son maçında Norwich ile karşılaşacak.
Aynı puana sahip 6. sıradaki Wrexham’ın kalan 2 maçta şampiyon Coventry ve Middlesbrough gibi güçlü rakiplerle karşılaşacak olması, Hull City için önemli bir fırsat yaratıyordu.
Ancak bu mağlubiyetle avantaj değerlendirilmedi.
SON 6 MAÇI KAZANAMADILAR
Sezona iyi başlayan ve uzun süre play-off hattından çıkmayan Hull City, ligde oynadığı son 6 maçta galibiyet alamadı.
Bu süreçte 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı ve resmen faciayı yaşadı.
İNGİLTERE CHAMPIONSHİP'TE ZİRVEDE SON DURUM