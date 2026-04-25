İsrail, Gazze'de 2 çocuğu daha öldürdü

İsrail, Gazze'de saldırılarına devam ediyor...

Gazze'de masumları öldüren İsrail, aylar önce imzalanan ateşkes anlaşmasını da görmezden geliyor.

Ateşkesi sık sık ihlal eden İsrail, çocukları katlediyor.

Son olarak İsrail'in Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde El-Tanani Ailesi'nin evine düzenlediği saldırıda, ikizlere hamile bir anne ile 2 çocuğu hayatını kaybetti.

"4 AYLIK HAMİLEYDİ"

Saldırıda hayatını kaybeden Filistinli kadının kuzeni Sumaya Karsou, “Kuzenim ikizlere 4 aylık hamileydi, saldırıda 2 çocuğunu da kaybetti. Aile sivil bir yerleşim bölgesinde yaşıyordu, hiçbir şeyle alakaları yoktu.” dedi.

"SİVİLLERİN YAŞADIĞI BİR YERDİ, GÜVENLİ DENİLMİŞTİ"

Saldırıda eşini ve çocuklarını kaybeden Haled El-Tanani ise, “Yaşadığımız bölge güvenli olarak belirtiliyordu. Sivillerin yaşadığı bir yerdi. Evlerine dönen diğer insanlar gibi biz de evimize geri döndük.

"DÜN BİR ANDA SALDIRILAR BAŞLADI"

Ateşkese rağmen saldırılar devam ediyordu. Dün bir anda saldırılar başladı ve eşimle çocuklarımın sesini artık duyamadım.

Saldırı sonrası eve girdiğimde oğlumun, eşimin ve küçük kızımın annesinin kucağında hayatını kaybettiğini gördüm.” ifadelerini kullandı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA NAMAZ KILINDI

Cenazeler, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi’nden alınarak cenaze namazının ardından defnedilmek üzere götürüldü.