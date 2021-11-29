Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor

Birleşik Arap Emirlikleri'ne iadeiziyaret gerçekleştireceğini duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geniş bir heyetle gideceğim ve bazı adımları güçlü şekilde atacağız" dedi.

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yeni döneme ilişkin ilk temas, 5 gün önce BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın, Ankara ziyareti ile resmen başlamış oldu.

Resmi temasları kapsamında Ankara'ya gelen Veliaht Prens El Nahyan’ın öncülüğünde enerji, sağlık, tarım, lojistik, nakliye, endüstri, altyapı, finans ve turizm alanlarında anlaşmalara imza atıldı.

Dünyanın gündemine düşen görüşme sonrası bir açıklama da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şubat ayında resmi ziyaretler için BAE’ye gideceğini duyurdu.

"TAMAMEN İPLERİ KOPARMADIK"

Türkmenistan ziyareti dönüşünde, uçakta gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Muhammed Bin Zayed’le 2011 yılında bir görüşmemiz olmuştu. Ondan sonra bazı değişik dönemler yaşadık. Ama biz tamamen ipleri koparmadık. En azından istihbarat teşkilatları karşılıklı olarak görüşmelerine devam etti. Bu arada ticari olarak da ilişkilerimiz devam etti. Arzu edilmeyen gelişmeler olmasına rağmen sonunda iş iyi bir noktaya geldi.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“AİLE HASSASİYETİ İÇERİSİNDE BİR ZİYARET OLDU”

"Önce kardeşini gönderdi ve onlar bizim ilgili birimlerimizle görüşmeler yaptılar. Yatırım Ofisimiz’le bazı görüşmelerde bulundular. Türkiye’de yatırım için hazır olduklarını söylediler. Daha sonra da Muhammed Bin Zayed, kendisi özellikle ziyaret etmeyi arzu ettiğini söyledi ve bu ziyareti de bu şekilde gerçekleştirdik. Hakikaten adeta bir aile hassasiyeti içerisinde bir ziyaret oldu. Bu ziyarette de bu anlaşmaları gerçekleştirdik.

“ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE BENİM BİR İADEİZİYARETİM OLACAK”

Bu anlaşma metninde olan maddeler inanıyorum ki Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yeni bir dönemin başlamasına ve bunu kalıcı kılmaya vesile olan bir adım oldu. Gerek ikili gerek heyetler arasındaki görüşmelerimiz çok çok iyi geçti ve orada imzaları attık. Bundan sonraki sürece yönelik de nasip olursa şubat ayı içerisinde benim bir iadeiziyaretim olacak.

“ÇOK DAHA FARKLI BİR GELECEĞİ İNŞA ETMİŞ OLACAĞIZ”

Benden önce gerek Dışişleri Bakanım gerek Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımın ziyaretleri olacak. Ön hazırlıklar olacak. Arkasından şubatta da inşallah ben geniş bir heyetle gideceğim ve bazı adımları çok güçlü şekilde atacağız. 10 milyar dolarlık bir yatırım planı sundular. Bu yatırım planını da uygulamaya koymak suretiyle çok daha farklı bir geleceği inşa etmiş olacağız. Bu konuda da güzel gelişmeler olacak. Tabii Bay Kemal saçma sapan şeyler konuşup duruyor."