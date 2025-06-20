Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün de yaşasın özgür Filistin diyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesi Kongre Salonu'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Filistin'deki masumların yaşadığı zorluklara da değinen Erdoğan, bölgedeki sivillerin yaşam mücadelesine ve yaşanan zulme dikkat çekti.

"YILDIRMA POLİTİKALARINA RAĞMEN DURUŞUMUZU ASLA BOZMADIK"

Erdoğan, yaptığı konuşmada bir kez daha özgürlük çağrısı yaparak, "Bugün de barış diyoruz, diplomasi diyoruz, adalet diyoruz, hürriyet diyoruz." ifadelerini kullandı.

Zalimin karşısında durmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, konuşmasında şu sözlere yer verdi.

Siyonist lobinin şahsımıza ve hükümetimize yönelik yıldırma politikalarına rağmen duruşumuzu asla bozmadık. Zalimin karşısında, mazlumun yanında saf tutmaktan asla çekinmedik. Doğru, adil ve hakkaniyetli olanı cesaretle savunmaktan imtina etmedik.

"BUGÜN DE YAŞASIN ÖZGÜR FİLİSTİN DİYORUZ"

Kimin ne dediğine değil, mazlum ve mağdurların ne dediğine baktık. Bugün de aynı yerde sapasağlam duruyoruz. Bugün de hiçbir ayrım yapmadan mazlum ve mağdurlara sahip çıkıyoruz. Bugün de barış diyoruz, diplomasi diyoruz, adalet diyoruz, hürriyet diyoruz. Bugün de yaşasın özgür Filistin diyoruz.

ERDOĞAN'IN AYAKTA ALKIŞLANAN SÖZLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, salonda bulunanları duygulandırdı ve dakikalarca da ayakta alkışlandı.

Her seferinde, her platformda ve konuşmasında Gazze'nin yanında olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu bugün bir kez daha ve yine güçlü bir şekilde dile getirdi.