Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi için teşekkür etti Büyük İstanbul Mitingi'ni Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde yapmalarının tesadüf olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önce nedenlerini sıraladı, ardından da katılan 2 milyona yakın kişiye teşekkürlerini sundu.

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Dün yaklaşık 2 milyon kişi, Atatürk Havalimanı’ndaydı.

Bir o kadarına yakını da yolda kaldı.

AK Parti’nin “Büyük İstanbul Mitingi”, Türkiye’nin olduğu gibi dünyanın da dikkatini çekti.

"İstanbul, bir başka güzeldi"

Manşetler Erdoğan’a olan sevgiden atıldı, “İstanbul kararını verdi” diyen de oldu.

Yine son bir teşekkür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi.

Sosyal medyadan bugün yapılan paylaşım, havalimanını inletenler içindi.

“14 Mayıs’a giden yolda en büyük kucaklaşmamızı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleştirmemiz elbette tesadüf değildi. Dün İstanbul bir başka güzel, bir başka muhteşemdi.” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dayanışmamızı daha da güçlendirdik"

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde şehrimizin 39 ilçesinden 1,7 milyonu aşkın hemşehrimizle “TÜRKİYE BİZE EMANET” dedik. Ahdimizi yeniledik, sevdamızı tazeledik, aşkımızı perçinledik, muhabbetimizi ve dayanışmamızı daha da güçlendirdik. Atatürk Havalimanı, geçtiğimiz asrın başında ülkemizin havacılık alanındaki teknoloji hamlesinin başladığı ve henüz kök salmadan tek parti CHP’si tarafından bitirildiği yerdi.

"Hürkuş’un hayallerinin toprağa gömüldüğü yerdi"

Atatürk Havalimanı, merhum Vecihi Hürkuş’un hayallerinin toprağa gömüldüğü yerdi. Vecihi Bey’e yapılanların bir benzerinin şimdi de savunma sanayii şirketlerimize yapıldığını görüyoruz. Aynı sinsi yöntemlerle dünyanın bir numaralı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in önü daha fazla büyümeden, daha fazla serpilmeden kesilmek isteniyor.

"15 Temmuz kıyamından rahatsızlık duyanlar..."

Tabii asıl; okuyan, araştıran, sorgulayan, bilime ve teknolojiye meraklı, ülkesine ve milletine sevdalı TEKNOFEST gençliği hedef alınıyor. Atatürk Havalimanı’nın bir diğer özelliği de birileri tankların arasından kaçarken bizim İstanbullularla birlikte 15 Temmuz destanını yazdığımız yer olmasıdır. Millî iradenin şahlanışı olan 15 Temmuz kıyamından rahatsızlık duyanlar buralardan her geçtiklerinde aynı hezimeti, aynı hayal kırıklığını tekrar yaşıyorlar.

"Onların bu kâbuslarını hiç bitirmeyeceğiz"