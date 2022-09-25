Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanlara yönelik müjdelerini sıraladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş verenlerin çalışanlara sağladıkları destek ödemelerinin bin liralık kısmının vergiden muaf olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programında konuşuyor.

Cumhurbaşakanı Erdoğan'ın açıklamasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"İş insanlarımızla, bazı müjdeleri paylaşmamak olmaz. İlk müjdemiz, çalışanlara ödenen yemek ücretinin vergi istisna rakamının ve yönteminin değiştirilmesi ile ilgilidir. Temmuz ayından itibaren çalışanlara ödenen yemek bedeli, vergi istisnasını 34 liradan 51 liraya çıkardık.

Yıl sonunda yeniden değerleme oranına göre bu rakamı tekrar belirleyeceğiz. İlave bir yenilik olarak yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Artık çalışanlara nakden ödenen yemek bedeli tutarları da vergi istisnası kapsamına girecektir. Böylece çalışanlara daha fazla alternatif sağlıyor, iş veren üzerindeki işlem maliyetini kaldırmış oluyoruz.

Bir diğer müjdemiz, çalışanlara yapılacak elektrik ve doğalgaz ödemelerinden vergi ve prim yükünün kaldırılması ile ilgilidir. İş verenlerin 2023 Nisan ayı sonuna kadar çalışanlarına yapacakları elektrik, doğalgaz ve ısınma gideri desteklerinin bin liraya kadar olan kısmını hem gelir vergisinden hem sigorta prim kesinitisinden muaf tutuyoruz.

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