ensonhaber.com

108. Dönem Kaymakam Adaylarının 39 ay süren uzun adaylık sürecinde mutlu sona gelindi.

Adaylık süreçlerini başarıyla tamamlayan kaymakamlar için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni atanacak kaymakamlara hitap etti.

"Hepimiz milletimizin birer hizmetkarıyız"

Kaymakamlara önemli tavsiyelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepimiz aziz milletimizin birer hizmetkarıyız. Bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik." ifadelerini kullandı.

"Günde 5-6 saat uyuyorum"

Yoğun çalışma temposunu da kaymakamlarla paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, günde 5-6 saat uyuduğunu belirterek "Aynı tempoyu sizlerden de bekliyorum." dedi.

"Kaymakamın tatili, hafta sonu olmaz"

Çalışma temposunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Görev başında şehit edilen tüm idarecilerimizi rahmetle yad ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şöyle:

"Toplam 39 ay süren adaylık maratonunu alnınızın akıyla tamamladınız"

"Her mesleğin asıl incelikleri görev esnasındayken öğrenilir"

"85 milyonun tamamına hizmet etmekle mükellefiz"

Şu an karşımda bulunan her bir arkadaşımın yürütmenin başı Cumhurbaşkanı olarak şahsımı en iyi şekilde temsil edeceğinden asla şüphe duymuyorum. Ama yine de bazı hususları sizlere hatırlatmakta fayda görüyorum. Sevgili genç kardeşlerim, şunu lütfen hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın; ünvanlarımız ayrı olsa da hepimiz aziz milletimizin birer hizmetkarıyız. Az önce Abdurrahim Karakoç'un rahmetlinin bir dörtlüğünü Bakanım okudu. Bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya gidiyoruz. Bunu böyle bileceğiz. Yasaması, yürütmesi, yargısı ile devlet gücünün her bir unsurunun asli görevi budur. Bu noktada devletin tepesi ile kaymakam arasında hiçbir fark yoktur. Her birimiz 85 milyonun tamamına hizmet etmekle mükellefiz. İnsanımıza hizmet götürmek, onların derdine derman olmak, şehirlerimizin kalkınmasına gelişmesine katkıda bulunmak çok büyük bir misyondur. Mülki idare amirlerimiz diğer kamu görevlilerimize kıyasla devletin tüm birimlerinin koordinasyonu vazifesini üstlenmek suretiyle yükü daha ağır bir sorumluluk taşımaktadır.