Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışma temposunu anlattı: Günde 5-6 saat uyuyorum 108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaymakamlara çalışma temposunu anlatırken aynı çalışma aşkını onlardan da beklediğini ifade etti.

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ensonhaber.com

108. Dönem Kaymakam Adaylarının 39 ay süren uzun adaylık sürecinde mutlu sona gelindi.

Adaylık süreçlerini başarıyla tamamlayan kaymakamlar için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni atanacak kaymakamlara hitap etti.

"Hepimiz milletimizin birer hizmetkarıyız"

Kaymakamlara önemli tavsiyelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepimiz aziz milletimizin birer hizmetkarıyız. Bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik." ifadelerini kullandı.

"Günde 5-6 saat uyuyorum"

Yoğun çalışma temposunu da kaymakamlarla paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, günde 5-6 saat uyuduğunu belirterek "Aynı tempoyu sizlerden de bekliyorum." dedi.

"Kaymakamın tatili, hafta sonu olmaz"

Çalışma temposunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

Kaymakamın mesaisi olmaz, gecesi olmaz. Tatili, hafta sonu olmaz. Sabah 9 gibi akşam 5-6 civarı kapısını çekip çıkan kişiden de yönetici hiç olmaz.



Ülke idari amirliği mesai saatleri arasında yapılacak bir meslek değildir. Bizi temsilen görev yaptığınız ilçelerimizde günün 24 saati, yılın 365 günü çalışacak, koşturacak bir tempo ve motivasyonla işinize sarılmanızı bekliyorum. Ben Cumhurbaşkanı olarak böyle çalışıyorum. Uykum 5-6 saat. Eve gidişlerim bazen 12 bazen 1. Aksi taktirde olmaz. O yüzden sizlerden de bunu bekliyorum. Başka türlü ne milletle güçlü bir ilişki kurabilirsiniz ne de geride bir miras bırakabilirsiniz.

"Görev başında şehit edilen tüm idarecilerimizi rahmetle yad ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şöyle:

Bu gurur günümüzde mezuniyet sevincinizi sizlerle birlikte paylaşmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. İçişleri Bakanımıza ve ekibine bizleri bir araya getirdikleri böylesine güzel bir buluşmaya vesile oldukları için teşekkür ediyorum. İnşallah biraz sonra 108. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu başarıyla tamamlayan 12'si kadın 99 genç arkadaşımızın kura törenini gerçekleştireceğiz. Yeni kaymakamlarımıza görev yerlerinde ve tüm meslek hayatlarında Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Bu vesileyle Derik Kaymakamımız Muhammet Fatih Safitürk başta olmak üzere görev başında şehit edilen tüm idarecilerimizi rahmetle yad ediyorum. Rabbim şehitlerimizin mekanlarını cennet makamlarını ali eylesin.

"Toplam 39 ay süren adaylık maratonunu alnınızın akıyla tamamladınız"

Siz genç kaymakamlarımızın, şehitlerimizin emanetlerini en küçük gölge düşürmeden şanla şerefle taşıyacağınıza yürekten inanıyorum. Atalarımız sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır diyor. Bugün bu sözün hikmetine bir kez daha şahit oluyoruz. Toplam 39 ay süren adaylık maratonunu alnınızın akıyla tamamlamanın haklı gururunu yaşıyorsunuz. Bu 39 aylık zaman zarfında mevzuat bilgisinden tecrübe paylaşımına, çalışma ziyaretlerinden inceleme gezilerine kadar her alanda kendinizi yetiştirdiniz. Yurt dışındaki 8 aylık eğitiminiz de yabancı dil becerilerinizi geliştirirken deprem bölgesinde geçirdiğiniz 3 ay boyunca da afet yönetimini sahada bizzat müşahede ettiniz. Teftiş ve bakanlık merkez stajları ile mülki idare amirliğinin çeşitli yönlerini görme, anlama, takip etme fırsatı buldunuz.

"Her mesleğin asıl incelikleri görev esnasındayken öğrenilir"

3 yıldan fazla süren adaylık döneminiz esasen devletimizin kaymakamlık mesleğine verdiği ehemmiyeti göstermektedir. İlçelerde Cumhurbaşkanı adına görev yapan en yüksek devlet memuru kaymakamlardır. Aldığınız yoğun eğitimlerin sizleri bu önemli makama en donanımlı şekilde hazırladığını düşünüyorum. Tabii burada şu gerçeği unutmuyoruz; pratik ile takviye edilmiş olsa da kitabi bilginin katkısı bir yere kadardır. Sizler de iyi, başarılı, ismi ile müsemma mülki idare amiri olmayı inşallah vatanımızın dört bir köşesinde vazife yaparken öğreneceksiniz. Birazdan kuralar çekilecek ve artık hayalini kurduğunuz uğrunda büyük emekler verdiğiniz o mesuliyeti yüklenerek görev yerlerinize gideceksiniz. Başarılarınızla şimdiye kadar hep ailelerinizi gururlandırdınız bundan sonraki başarılarınız ise devletimizin ve milletimizin yüz akı olacaktır.

"85 milyonun tamamına hizmet etmekle mükellefiz"