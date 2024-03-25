Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet hem anadır hem de baba Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet koruması altındaki çocuklarla iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Koruma altındaki çocuklarımız 85 milyon vatandaşımızın ortak evladıdır" dedi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun programlarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat ve Çorum mitinglerinin ardından Ankara'ya geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada devlet koruması altındaki çocuklarla iftar programında konuştu.

"Çocuklarımıza sahip çıkmayı sürdürüyoruz"

"Koruma altındaki çocuklarımız 85 milyon vatandaşımızın ortak evladıdır." diyen Erdoğan, "6 Şubat depremleri sonrası anne-babasını kaybeden çocuklara da sahip çıktı. Çocuğun aile ile büyümesinin mümkün olmadığı durumlarda da biz sahip çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Devlet sığınılacak yegane güvenli limandır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Devlet korumasında hayata hazırlanan binlerce çocuklarımız bulunuyor. Anne ve babasını kaybetmiş birisi olarak özlem duyduğumu ifade etmek isterim. Bizim kültürümüzde devlet hem anadır hem babadır. Sığınılacak yegane güvenli limandır.

"Korumaya muhtaç çocuklara bakan aile bireylerini destekliyoruz"

Koruma altındaki çocuklarımız 85 milyon vatandaşımızın ortak evladıdır. Ebeveynlerini kaybetmiş çocuklara hemen sahip çıktık. Bakımlarını üstlendik. Korumaya muhtaç çocuklara bakan aile bireylerini destekliyoruz. Çocuğun aile ile büyümesinin mümkün olmadığı durumlarda da biz sahip çıkıyoruz. Yurt modeline son verdik bunun yerine çocuk evleri ve çocuk evleri sitesi modelini getirdik. 115 çocuk evleri sitesinde hayata hazırlanıyor. Ülke genelindeki 1185 çocuk evimiz var. 14 binin üzerindeki çocuğumuza ise koruma ve bakım hizmeti veriyoruz.

"İnsan yaratılmışların en şereflisidir"

Çocuklarımızın her biri devletin sorumluluğu altındadır. Doğum öncesinden başlayarak sağlıktan eğitime her ihtiyacı için gece gündüz çalışıyoruz. Gözlerini dünyaya açan her evladımızın her anında yanında olacağımız bir sistem kurduk. İnsan yaratılmışların en şereflisidir. İnsanımıza yaptığımız her hizmeti bu anlayışla yapıyoruz. Türkiye sosyal devlet özelliği çok yüksek bir devlettir. Her birinizi iyi eğitimli olarak yetiştirmek bizim görevimizdir. Geleceğe umutla bakmanızı önemsiyoruz.

"Hepimiz 85 milyonluk büyük Türkiye ailesinin üyeleriyiz"