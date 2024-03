ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun programlarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat ve Çorum mitinglerinin ardından Ankara'ya geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada devlet koruması altındaki çocuklarla iftar programında konuştu.

"Çocuklarımıza sahip çıkmayı sürdürüyoruz"

"Koruma altındaki çocuklarımız 85 milyon vatandaşımızın ortak evladıdır." diyen Erdoğan, "6 Şubat depremleri sonrası anne-babasını kaybeden çocuklara da sahip çıktı. Çocuğun aile ile büyümesinin mümkün olmadığı durumlarda da biz sahip çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Devlet sığınılacak yegane güvenli limandır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Korumaya muhtaç çocuklara bakan aile bireylerini destekliyoruz"

"İnsan yaratılmışların en şereflisidir"

Çocuklarımızın her biri devletin sorumluluğu altındadır. Doğum öncesinden başlayarak sağlıktan eğitime her ihtiyacı için gece gündüz çalışıyoruz. Gözlerini dünyaya açan her evladımızın her anında yanında olacağımız bir sistem kurduk. İnsan yaratılmışların en şereflisidir. İnsanımıza yaptığımız her hizmeti bu anlayışla yapıyoruz. Türkiye sosyal devlet özelliği çok yüksek bir devlettir. Her birinizi iyi eğitimli olarak yetiştirmek bizim görevimizdir. Geleceğe umutla bakmanızı önemsiyoruz.