Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Türkiye, savunma sanayiinde tarihi bir başarıya daha imza attı.

Son yıllarda yerli ve milli teknolojilerde katedilen mesafeyle dikkat çeken Türkiye, şimdi de milli muharip uçağı KAAN ile uluslararası sahnede gücünü pekiştiriyor.

Endonezya ile yapılan stratejik savunma anlaşması, bu alandaki ilk büyük ihracat sözleşmesiyle taçlandı.

ENDONEZYA 48 ADET KAAN ALACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye’nin milli muharip uçağı KAAN için Endonezya ile önemli bir ihracat anlaşması imzaladığını duyurdu.

Anlaşmaya göre, 48 adet KAAN savaş uçağı Türkiye’de üretilecek ve Endonezya’ya teslim edilecek.

"TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK, ENDONEZYA'YA İHRAÇ EDİLECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:



"Milli muharip uçağımız KAAN ile ilgili çok önemli ve güzel bir gelişmeyi milletimle paylaşmak istiyorum…

Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN, Türkiye’de üretilerek Endonezya’ya ihraç edilecek.

"ENDONEZYA'NIN YEREL KABİLİYETLERİNDEN YARARLANILACAK"

KAAN’ın üretiminde Endonezya’nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak. Yerli ve millî savunma sanayimizin kaydettiği gelişmeyi ve ulaştığı noktayı gözler önüne seren bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Ortaya koyduğu irade ile anlaşmanın imzalanmasında büyük pay sahibi olan değerli mevkidaşım Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’ya selam ve teşekkürlerimi iletiyorum.

"TÜRKİYE TARİHİNİN REKOR İHRACAT SÖZLEŞMESİ"

Savunma Sanayii Başkanlığımız ve TUSAŞ başta olmak üzere KAAN’ın üretiminde ve Türkiye tarihinin bu rekor ihracat sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen tüm kuruluşlarımızı tebrik ediyorum.

Savunma sanayimizin daha da güçlenmesi adına her türlü desteği verdiğimiz, bundan sonra da kararlılıkla destekleyeceğimiz bütün firmalarımızın başarılarının devamını diliyor, savunma sanayiinde çalışan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum."

ANLAŞMANIN TEMELİ SON GÖRÜŞMEDE ATILDI

Endonezya ile Türkiye arasındaki iş birliği, nisan ayında Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’nun Türkiye ziyareti sırasında filizlenmişti. Subianto, bu ziyarette düzenlenen ortak basın toplantısında, KAAN Milli Muharip Uçak projesine katılma arzusunu açıkça dile getirmiş ve Türk savunma sanayiinden faydalanma isteğini vurgulamıştı.

Bu ilgi, iki ülke arasında savunma sanayiinde stratejik ortaklığın temellerini atmış ve aylar süren yoğun görüşmelerin ardından nihai anlaşmaya giden yolu açmıştı.

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİİ TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK İHRACAT SÖZLEŞMELERİNDEN BİRİ

Indo Defence 2025 Fuarı’nda, Endonezya’nın başkenti Cakarta’da düzenlenen törenle resmiyet kazanan anlaşma, Türkiye’nin savunma sanayii tarihindeki en büyük ihracat sözleşmelerinden biri olarak kayıtlara geçti. Toplam 48 adet KAAN savaş uçağının Endonezya’ya satılmasını kapsayan bu anlaşma, yaklaşık 10 milyar dolarlık bir ekonomik hacim oluşturuyor ve önümüzdeki 10 yıl boyunca devam edecek bir iş birliğini öngörüyor.

KAAN'IN ÖZELLİKLERİ

Türkiye’nin savunma sanayiinde çığır açan projelerinden biri olan Milli Muharip Uçak KAAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştirilen 5. nesil bir savaş uçağıdır.

KAAN, hem fiziksel özellikleriyle hem de teknolojik kabiliyetleriyle Türkiye’yi dünyada beşinci nesil savaş uçağı üretebilen sınırlı sayıdaki ülkeler arasına taşıdı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu KAAN; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.

KAAN'ın geliştirilmesi en önemli adımlardan bir tanesi olan aerodinamik geometrinin belirlenmesi ve en iyileştirilmesi için test faaliyetleri ile en gelişmiş mühendislik araç ve yöntemleri kullanılmıştır.

F-35'TEN DAHA BAŞARILI

KAAN ve F-35’in karşılaştırılmasında; KAAN, iki motorlu bir uçak olmasına rağmen arkadan çıkardığı ısı ölçüsüyle ABD yapımı uçaktan daha başarılı.

Aynı zamanda F-35'te bulunan radar sistemi 20 sene öncesine ait özelliklere sahip.

KAAN'ı bir diğer öne çıkaran özelliği ise F-35'ten daha fazla mühimmat taşıyabiliyor olması.

KAAN'IN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

- Kanat açıklığı: 14 metre

- Uzunluk: 21 metre

- Yükseklik: 6 metre

- Azami hız: 1,8 Mach

- Servis tavanı: 55.000 ft

- Pozitif / negatif G limiti: +9g / 3,5g

- Yüksek durumsal farkındalık

- Optimize edilmiş pilot iş yükü

- Muharebe hasar tespiti