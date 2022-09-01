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    Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonu işletmecilerini kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de güzellik uzmanları, güzellik salonu işletmecilerini ağırladı.
    • 01.09.2022 - 21:07
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonu işletmecilerini kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplumun farklı kesimlerinden heyetleri kabul etmeye devam ediyor.

    AA'nın haberine göre Erdoğan, İstanbul Güzellik Uzmanları, Güzellik Salonu İşletmecileri, Kalıcı Makyajcılar ve Dövmeciler Esnaf Sanatkarlar Odası (İGDESO) Başkanı Ayşe Aydın ve beraberindeki heyeti kabul etti.

    AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.

    Yeni yönetmelik yayınlanmıştı

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan yeni yönetmelik çerçevesinde güzellik salonları ve spor tesisleri için yeni standartlar getirilmiş, güzellik salonlarındaki yasak işlemler yeniden düzenlenmişti.

    Buna göre hiçbir tıbbi işlem ve bunlara ilişkin reklam ve diğer tür tanıtım faaliyetleri yapılamayacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonu işletmecilerini kabul etti #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonu işletmecilerini kabul etti #2


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