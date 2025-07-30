Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarına Ankara'da devam ediyor.

Bugün Beştepe'de Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öncesinde ise görüşmelerini sürdürüyor.

HAMDİ ULUKAYI'YI KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda da Chobani firmasının kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya'yı kabul etti.

GÖRÜŞME BEŞTEPE'DE YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulukaya'yı Beştepe'de kabul etti.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti. İkilinin görüşmesine ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

FENERBAHÇE'YE SPONSOR OLDU

Fenerbahçe, stat isim sponsorluğu ve futbol A takımının Avrupa maçlarında giyeceği formaların göğüs sponsorluğu için Chobani'yle anlaştı.

Yapılan anlaşma için imza töreni düzenlendi. Tören, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Chobani'nin kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya'nın katılımıyla gerçekleştirildi.