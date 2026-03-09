Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar programında konuşuyor

Ramazan ayının 19'uncu iftarı geride kaldı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geleneksel hale gelen büyükelçilerle iftar yemeğinin ardından konuşuyor.

Türkiye'nin Gazze halkının yanında her zaman duracağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze’li mazlumlara maddi ve manevi tüm desteğini vermeye devam edeceğiz" dedi.

"BÖLGE İSTİKRARI TEHDİT ALTINDA"

Kıymetli dostlar, tüm bunlara 28 Şubat itibarıyla bir de komşumuz İran’a yönelik saldırılar eklenmiştir. Onuncu günü geride kalan saldırılarda şimdiye kadar içinde 300’ü aşkın masum çocuğun da olduğu 1500’e yakın İranlı hayatını kaybetti. İran kaynaklı füze ve drone saldırılarına paralel olarak gerilim tırmandı ve kısa sürede tüm bölgenin istikrarını tehdit eder boyutlara ulaştı. Karşılıklı misillemelerle hem can kayıplarının hem yıkımın hem de krizin ekonomik maliyetinin asimetrik bir şekilde artmakta olduğunu görüyoruz. Şu bir gerçektir: Savaş uzadıkça maalesef tablo daha da kötüleşir.