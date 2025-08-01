Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah Gazzeli kardeşlerimizle şükür namazı kılacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) İstanbul Tüpraş Stadyumu'nda düzenlediği Yaz Okulları Final Programı’nda gençlere hitap etti.

"GAZZE’Yİ BİR AN BİLE UNUTMADIK"

Konuşmasında Gazze'deki insani drama dikkat çeken Erdoğan, “Her gün açlıktan zayıf düşmüş bebeklerin, masumların, kadınların hayatını kaybettiği haberlerini alıyoruz. İnsanlık, bir avuç caninin zulmü altında Gazze’de yok ediliyor. İlk andan itibaren sesini yükselten, mazlumların yanında duran tek ülke Türkiye’dir. Gazze halkını hiçbir zaman yalnız bırakmadık” dedi.

"GAZZE'DE ŞÜKÜR NAMAZI KILACAĞIMIZ GÜNLER GELECEK"

Filistin halkının özgürlük mücadelesine destek verdiklerini vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: