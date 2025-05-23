AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası temaslara devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle karşıladığı İspanya Başbakanı Sanchez ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.
Görüşmede Türkiye ile İspanya arasındaki ikili ilişkileri masaya yatırılacak.
GAZZE KONUŞULACAK
Erdoğan-Sanchez görüşmesinin ana gündem maddesi ise İsrail’in Gazze’ye saldırıları olması bekleniyor.
GÖRÜŞMEYE KATILANLAR
Basına kapalı görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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