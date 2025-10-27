Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalyan ENI Başkanı Descalzi'yi kabul etti

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Milli Hidrokarbon Ajansı Başkanı Claudio Descalzi'yi Ankara'da kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomatik temasları devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda İtalya Milli Hidrokarbon Ajansı (ENI) Başkanı Claudio Descalzi'yi kabul etti.
Ankara Beştepe'de gerçekleşen kabulde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da hazır bulundu.
KEIR STARMER ILE GÖRÜŞECEK
Erdoğan, bugün ayrıca Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile bir araya gelecek.
Erdoğan ile Starmer, ikili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeği sonrası anlaşmaların imza törenine katılacak; ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.
BÖLGESEL VE ULUSLARARASI GELİŞMELER ELE ALINACAK
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir." ifadelerini kullandı.
Duran, görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağını bildirdi.
EUROFIGHTER MASAYA YATIRILACAK
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Erdoğan'ın davetine icabetle resmi ziyaret gerçekleştiren Starmer'ı, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda karşıladı.
Starmer'ın beraberinde, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth de yer aldı.
Starmer'ın, Türkiye ile İngiltere arasındaki, Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımına ilişkin yürütülen görüşmeler hakkındaki son durumu Erdoğan'a aktaracağı öğrenildi.