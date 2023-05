Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadınların Türkiye'si Buluşması'nda ayakta alkışlandı

ensonhaber.com

Türkiye tarihi Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem seçimini geride bıraktı.

28 Mayıs'ta yeniden sandığa gidecek olan milyonlarca seçmen, 5 yıl boyunca görev alacak Cumhurbaşkanını seçecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs öncesinde ve sonrasında vatandaşlarla bir araya geliyor.

Bu kapsamda seçim çalışmaları sürerken Cumhurbaşkan Erdoğan afet bölgesinin ardından İstanbul'da çalışmalarına devam ediyor.

"Kadınların Türkiye'si Buluşması" etkilinliğine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, coşkulu kalabalık tarafından karşılandı.

Erdoğan'ın "İnşallah pazar günü de hep beraber AK Parti'nin cumhurbaşkanlığındaki zaferiyle bu işi neticelendirelim diyoruz. Pazartesi günü de Feth-i Mübin'i (İstanbul'un Fethi) kutlayalım." sözleri ayakta alkışlandı.

Erdoğan konuşmalarında şu ifadelere yer verdi:

Afrika'dan Asya'ya Balkanlar'dan Türk Cumhuriyetlerine kalbi bizimle olanlar bizi biliyor. Vatanımızın istiklal ve istibkali uğrunda vatanımızın huzurundayız.



Türkiye'ye son 20 yılda kazandırdığımız eserle milletimizin huzurundayız. Her kul gibi yapmak isteyim yapamadığımızla eksiklerimizle milletimizin huzurundayız. Diğer tarafta ise kariyerine ssk'yı batırmış bir kifayetsizlik örneği var.



2 hafta öncesine kadar bedava ev vadettiği insanları oy vermedi diye gece yarısı kapı dışarı eden vicdansızlık örneği var. Koltuğunu korumak için Kandil'deki elebaşlarından Pensilvanya'daki hainlere kadar hepsine çiçek dağıtanlar var.



Rakiplerini minder dışına atmak için şantaj baskı kumpas dahil her yolu meşru gören ilkesizlik var. Her yolu meşru gören ilkesizlik var.



Toplamda yüzde 1'i zor bulan gruba 40 vekil dağıtan bir garip insan var. Fakat bir özelliği daha var, hesap uzmanı. Bu nasıl hesap uzmanı ki yüzde 1 bile olmayanlara kendi vekil sayılarını yok edecek oranla 40 vekil dağıtıyor.



Benim milletim hesap uzmanlığının en güzel örneğini bunlara verecek. Türk siyasetinin 21 yıldıt tüm kötülükleri 3 aya sığdırmış çapsızlık örneği var.