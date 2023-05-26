Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadınların Türkiye'si Buluşması'nda ayakta alkışlandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadınların Türkiye'si Buluşması'nda coşkulu kalabalığa hitap ederken "AK Parti'nin cumhurbaşkanlığındaki zaferiyle bu işi neticelendirelim diyoruz. Pazartesi günü de Feth-i Mübin'i kutlayalım" sözleri sonrasında salonda alkış sesleri yankılandı.

ensonhaber.com

Türkiye tarihi Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem seçimini geride bıraktı.

28 Mayıs'ta yeniden sandığa gidecek olan milyonlarca seçmen, 5 yıl boyunca görev alacak Cumhurbaşkanını seçecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs öncesinde ve sonrasında vatandaşlarla bir araya geliyor.

Bu kapsamda seçim çalışmaları sürerken Cumhurbaşkan Erdoğan afet bölgesinin ardından İstanbul'da çalışmalarına devam ediyor.

"Kadınların Türkiye'si Buluşması" etkilinliğine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, coşkulu kalabalık tarafından karşılandı.

"Pazartesi günü de Feth-i Mübin'i kutlayalım"

Erdoğan'ın "İnşallah pazar günü de hep beraber AK Parti'nin cumhurbaşkanlığındaki zaferiyle bu işi neticelendirelim diyoruz. Pazartesi günü de Feth-i Mübin'i (İstanbul'un Fethi) kutlayalım." sözleri ayakta alkışlandı.

Erdoğan konuşmalarında şu ifadelere yer verdi:

Sevgili İstanbullular, saygıdeğer hanımefendiler, iş dünyamızın değerli üyeleri, değerli dava arkadaşlarım, genç kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla ülkemizin tüm hanımlarını canı gönülden selamlıyorum.



Bu vesile ile cennetin ayaklarının altına serildiği gül yüzlü annelerimize buradan selamlarımı iletiyorum. Bölücü örgütün dağa kaçırdığı ciğerparelerine kavuşmak için nöbet tutan annelere hürmetlerimi sunuyorum.

"Cumhurbaşkanlığında da 49.54 ile rakibimizden 5 puan önde bitirdik"

14 Mayıs günü şahsıma ve Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediytorum.



Meclis'te 323 vekil ile çoğunluğu elde ettik. Cumhurbaşkanlığında da 49.54 ile rakibimizden 5 puan önde bitirdik. Önümüzde seçimlerin en kritik aşaması var. İkinci tur için1 gün kaldı.



Bu pazar bir kez daha sandıklara gidip belki de hayatımızın en önemli tercihlerinden birini yapacağız. Ülkemizin ve evlatlarımızın geleceğine dair mühim karar vereceğiz.

"Toplamda yüzde 1'i zor bulan gruba 40 vekil dağıtan bir garip insan var"

Afrika'dan Asya'ya Balkanlar'dan Türk Cumhuriyetlerine kalbi bizimle olanlar bizi biliyor. Vatanımızın istiklal ve istibkali uğrunda vatanımızın huzurundayız.



Türkiye'ye son 20 yılda kazandırdığımız eserle milletimizin huzurundayız. Her kul gibi yapmak isteyim yapamadığımızla eksiklerimizle milletimizin huzurundayız. Diğer tarafta ise kariyerine ssk'yı batırmış bir kifayetsizlik örneği var.



2 hafta öncesine kadar bedava ev vadettiği insanları oy vermedi diye gece yarısı kapı dışarı eden vicdansızlık örneği var. Koltuğunu korumak için Kandil'deki elebaşlarından Pensilvanya'daki hainlere kadar hepsine çiçek dağıtanlar var.



Rakiplerini minder dışına atmak için şantaj baskı kumpas dahil her yolu meşru gören ilkesizlik var. Her yolu meşru gören ilkesizlik var.



Toplamda yüzde 1'i zor bulan gruba 40 vekil dağıtan bir garip insan var. Fakat bir özelliği daha var, hesap uzmanı. Bu nasıl hesap uzmanı ki yüzde 1 bile olmayanlara kendi vekil sayılarını yok edecek oranla 40 vekil dağıtıyor.



Benim milletim hesap uzmanlığının en güzel örneğini bunlara verecek. Türk siyasetinin 21 yıldıt tüm kötülükleri 3 aya sığdırmış çapsızlık örneği var.

"Eğer Selo'nun çıkmasını istiyorsanız oyları bize vereceksiniz nasıl derseniz"

Şimdi soruyorlar, delil. Buyurun delil, belge. Daha ne istiyorsunuz. Eğer Selo'nun dışarı çıkmasını istiyorsanız oyları Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz diyorlar.



Selo, Diyarbakır'da kürt kardeşimizin ölümüne neden olan teröristtir. Şu anda cezaevinde cezasını çekiyor. Eğer Selo'nun çıkmasını istiyorsanız oyları bize vereceksiniz nasıl derseniz.



Erdoğan 323 kişi ile yola devam ederse hukuktan başka hiçbir şey tecelli etmez. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu parti, diyor ki bırakın general olsa ne yazar diyor. Halka da it sürüleri diyor.



Diyen kim bir HDP'li. Bu kişiye karşı yargı devreye girdi mi maalesef girmedi. Onlardan değil farklı bir kesimden olsa herhalde yakasına yapılır gazi Mustafa Kemal'e hakaretten içeri alırdı.

"Pazartesi günü Istanbul'un fethi"

Karşımızdaki tabloyu çok iyi görecek ve sandıkları patlatacağız. Her zaman benim bir sözüm var, kale içeriden fethedilir, sizinle bu fethi yapacağız. Pazartesi günü İstanbul'un fethi.



İnşallah pazartesi de fethi kutlayalım. Bunların her gün daha çok çirkinleşmelerinini seviyeyi dibe çekmelerinin sebebi bu. Suçüstü yakalandılar. Millete hakaret ederek paçalarnını kurtarmaya çalışıyorlar. Sorumluluk bize düşüyor. Nasıl olsa öndeyiz duygusunun bizi rehavete sürüklemesine izin veremeyiz.



14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi 28 Mayıs'ta ezici çoğunlukla tamamlayacağız. Pazar günü oy kullanmak dışında hiçbir planımız olmayacak. Sandığın telafisi yoktur. Pikniğe daha sonra gidillir.



Tarladaki işler ertesi güğn de yapılır ama sandık önümüze 5 yılda bir gelir. Sizlerden sabahın çok erken saatlerinden itibaren oy verme yerlerine gidip oraları bayram yerlerine çevirmenizi istiyorum.

"3 Kasım seçimi ile Anadolu ihtilalini başlatanlar kadınlardır"

40 yılı bulan siyaset yolculuğumuzla kadın arkadaşlarımızla omuz omuza yürüdük. Bu günlere analarımızın hayır duaları ile geldik. Ülkeye ve millete hizmmet mücadelemizin en önemli kahramanları kadınlardır. 3 Kasım seçimi ile Anadolu ihtilalini başlatanlar kadınlardır.



Türk demokrarsisini 28 Şubat karanlığından kurtaranlar kadınlardır. 15 temmuz gecesi tanklara meydan okuyanlar kadınlardır. Hiç endişeniz omasın dimdik ayaktayız. Tuttukları evlat nöbeti ile terör örgütlerine baş kaldıranlar kadınlardır.



Türkiye'nin ekonomiden ticarete, eğitimden sağlığa kadar tüm alanlarda yazdığı destanın altında siz hanım kardeşlerimizin imzası, alınteri vardır. Başörtüsünden dolayı üniversitelerin kapısından çevrildiğinizde sizler sabrettiğinz, kıyafetinizden dolayı iş bulamadığınıda ümitsizliğe kapılmadınız. Ayrımcılığa maruz kalsanız da hayatın her alanında başarıdan başarıya sizler koştunuz.

"Bizden önce 70 yılda yapılamayan hizmet ve reformu 21 yıla sığdırdık"

Sonuna kadar, mezara kadar sizinle beraberim. Tıpkı Nene Hatun gibi Şerife Bacı gibi adınızı tarihe şimdiden altın harflerle yazdırdınız. Ülkemizin tüm cesur kadınlarını tebrik ediyorum.



Dün akşam Meral hanım diyor ki Erdoğan batırır, Kemal çıkarır diyor. Rabbimizin buyurduğu gibi gözleri var duymaz, kulakları var duymaz. Kalpleri mühürlü. Bıktık bu yalanlardan. Bizden önce 70 yılda yapılamayan hizmet ve reformu 21 yıla sığdırdık.

"Başı örtülü başı açık engelini biz ortadan kaldırdık"

Eğitim ve çalışma hayatı başta olmak üzere beşleri sermayenin önündeki engelleri biz kaldırdık. Başı örtülü başı açık engelini biz ortadan kaldırdık.



Aile içi şiddeti şikayete bağlı suç olmaktan çıkarıp resen takibe bağlı suç haline getirdik. Kadınlarımızn her an yanında olduğumuzu gösterdik. Hem çalışan hem çocuğuyla hayatını sürdüren kadınlarımızın yanında olduk.



Kısmi çalışma imkanı sağladık. Yüzde 36 ile cumhuriyet tarihinin rekoru kırılmıştır. Yüzde 2'nin altında olan siyasette kadın oranını sürekli artırdık. Bu yıl cumhuriyet tarihinin en yüksek oranına ulaştık.

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