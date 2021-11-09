Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz ve Akdeniz'de ne varsa çıkaracağız

Akdeniz ve Karadeniz'de devam eden doğalgaz rezervi aramalarına yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsteseniz de istemezseniz de nerede ne var ne yok çıkartacağız" dedi.

Türkiye'nin hem Karadeniz hem de Akdeniz'de doğalgaz rezervi arama çalışmaları sürüyor...

Geçtiğimiz yıl Karadeniz'de tarihin en büyük keşfine imza atılırken, aynı müjdenin Akdeniz'den de gelmesi bekleniyor.

2023 yılında gazın kullanıma açılması hedeflenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni’nde her iki bölgede devam eden çalışmalara yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Doğalgaz keşfini küçümseyen ve sık sık eleştirilerde bulunanlara yönelik sert konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"NE VAR NE YOK ÇIKARTACAĞIZ"

"Ülkemizi ve hükümetimizi hedef alan çirkin saldırıların sebeplerinden birisi de kendi kaynaklarımızı milletimizin istifadesine sunma kararlığımızdır. Tilki, yetişemediği üzüme koruk dermiş. Şimdi muhalefet anasıyla, yavrusuyla hepsi koruk diyor. İsteseniz de istemezseniz de sondaj gemilerini de artıracağız, sismik araştırmaları da artıracağız ve Karadeniz'de de Akdeniz’de de nerede ne var ne yok bunları bulup çıkartacağız.

"TÜRKİYE ARTIK FARKLI BİR LİGE YÜKSELMİŞTİR"

Sahip olduğumuz filo ile 2018 yılından bu yana 14 derin deniz kuyusu açtık. Akdeniz ve Karadeniz'deki 2 ve 3 boyutlu sismik aramalarımızı, 6-7 katına çıkardık. Karalama kampanyalarına, gizli açık sabotajlara rağmen sabırla yürütülen bu çalışmalar neticesinde hamdolsun geçen sene Karadeniz'de tarihimizin en büyük doğalgaz keşfine imza attık. Toplam 540 milyar metreküplük bu keşifle Türkiye artık farklı bir lige yükselmiştir."

“2023 İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Karadeniz'deki gazın devreye girmesi ile Türkiye'nin rahatlayacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Karadeniz'deki gazın ilk fazını 2023'te kullanılabilir bir hale gelmesi için çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsteseniz de istemezseniz de sondaj gemilerini de artıracağız VİDEO

"ENERJİ HAMLEMİZİ DİNAMİTLEMEYE ÇALIŞANLARA MEYDANI BOŞ BIRAKMAYIZ"

Erdoğan, “Gazı çıkardığımız anda bu gazı halkımızla paylaşacağız. Ülkemizin derin denizlerde arama sondaj ve üretim kabiliyetleri üst bir noktaya ulaşacaktır. Ağaç bahanesiyle vizyon projelerimize kastedenlere nasıl fırsat vermediysek, çevre diyerek enerji hamlemizi dinamitlemeye çalışanlara meydanı boş bırakmayız.” ifadelerini kullandı.