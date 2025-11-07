Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Libya'nın her daim Türkiye olarak yanlarında olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefonda görüştü.

Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi;

"LİBYA'DAKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUM"

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Libya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; Türkiye’nin, Libya’daki gelişmeleri yakından takip ettiğini, güvenlik ve istikrarı temin etmek için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini ifade etti.

"DAYANIŞMA İÇİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SÜRECEK"

Cumhurbaşkanımız, Türkiye-Libya arasında enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin önemli olduğunu, iki ülkenin Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin korunması için dayanışma içinde yürütülen çalışmaların süreceğini belirtti."