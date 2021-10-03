Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Manisa’daki Gençlik Buluşması etkinliğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon ile gençlere hitap etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Manisa’daki ‘Gençlik Buluşması’ etkinliğinde, Yunusemre Belediyesi İrfan Meclisi Bahçesi’nde gençlerle bir araya geldi.

Etkinlik sırasında Çavuşoğlu’na, gençlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istedikleri iletildi.

Gençlerin isteğini kırmayan Bakan Çavuşoğlu, gerekli temasların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gençlere telefon yoluyla seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buluşmanın hayırlara vesile olmasını, çalışmaların bereketli neticelenmesini dilediklerini ifade etti.

“SİZLERİN BULUŞMASINI ÇOK ÇOK ÖNEMSİYORUM”

Erdoğan, gençlerin gerek Dışişleri Bakanı gerek diğer bakanlar ve AK Parti teşkilatının genel başkan yardımcılarıyla yaptıkları, yapacakları toplantıların 2023 için çok önemli çıkışlara vesile olacağına inandığını belirterek şu sözleri kaydetti:

“Sizlerin buluşmasını çok çok önemsiyorum. Bundan dolayı sizleri ayrıca tebrik ediyorum. Bu buluşmalarla birlikte sizler adeta şimdiden hazırlıkların içindesiniz. Bunları ihmal etmeden yolculuğa devam etmekte büyük fayda var. Bütün kardeşlerimizi, gençlerimizi tebrik ederken, bu yürüyüşlerin inşallah hayırlı bir sonuca varmasını Rabbimden niyaz ediyor, sizleri tebrik ediyorum."





“Z KUŞAĞI BURADA REİSİNİN YANINDA”

Programa katılan gençler, "Z kuşağı burada, Reis'inin yanında" şeklinde tezahüratla Erdoğan'a karşılık verdi.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Bakan Çavuşoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, teşkilatların ve gençlerin heyecanına tanık olduğunu dile getirerek, bunun geleceğe yönelik umutlarını artırdığını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, imzaladığı topları gençlere hediye etti. Birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ardından program sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa’daki gençlere telefon ile hitap etti VİDEO

