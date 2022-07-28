Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Nimet Kaya’nın cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Nimet Kaya'nın Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya’nın babası Mehmet Nimet Kaya için Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Dün trafik kazasında hayatını kaybeden merhumun cenaze töreninde konuşma yapan Erdoğan, Kaya'yı çok eskiden bu yana tanıdığını ve hukukunun bugüne kadar devam ettiğini belirtti.



Cenaze töreninde konuşan Erdoğan, "Şu anda musalla taşında bulan Mehmet Nimet Kaya ağabeyimizi buradan Hakk'a uğurluyoruz. Tabuttaki örtüde yazılı olan; Her nefis ölümü tadacaktır, dönüş Allah'a. Ben Nimet ağabeyi Unkapanı'ndan tanırım. O zaman ben de gıda piyasasında çalışıyordum. Oradan gelen bir hukukumuz var. O günden bugüne de hukukumuzu devam ettirdik ve bugünlere geldi. Böyle bir kaza ile şimdi Hakk'a uğurluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bayramlar gelir geçer birbirimizi arardık"



"Biz Allah için Nimet ağabeyimizi çok sevdik" diyen Erdoğan, "Hocamızdan da Allah razı olsun, sizlerden de Allah razı olsun. Ben hepinizden bu gösterdiğiniz ilgi nedeniyle Allah razı olsun diyorum, bayramlar gelir geçer birbirimizi arardık. Böyle bir hukukumuz vardı. Fazla söze hacet yok, her şey zaten musallada konuşuluyor, tekrar hep birlikte ruhu için El-Fatiha." dedi.





Trafik kazası geçirmişti

Dün gece saatlerinde Fatih'te bir trafik kazası geçiren Hacı Nimet Kaya, ağır yaralı olarak kaldırıldığı İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bu sabah vefat etti. Merhum Nimet Kaya, yarın memleketi Siirt'in Tillo kentine defnedilecek.

Hayır işleriyle tanınırdı

Uzun yıllardır İslami mücadele ve hayır faaliyetleriyle maddi ve manevi dayanışma içinde olan Hacı Nimet Kaya, kurucusu olduğu İstanbul Fatih'teki Tillolular Derneği Başkanlığını yürütüyordu. Kaya, Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya ile Ömer Kaya'nın da babasıydı.