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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgimiz olduğunu açıkça ifade ediyoruz."
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2022 - 14:52
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 15:03
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde 13. Büyükelçiler Konferansı’na katıldı.

    Erdoğan burada katlımcılara hitap ederek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Cumhurbaşkanı, 5 Ağustos'ta başlayan ve dün gece ateşkes sağlanan İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değindi.

    "Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir"

    15'i çocuk, 4'ü kadın olmak üzere 44 kişinin yaşamını yitirdiği saldırılara ilişkin Erdoğan, Filistin halkına desteğini bir kez daha yineledi.

    Mescid-i Aksa'nın Türkiye için kırmızı çizgi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kudüs meselesindeki hassasiyetimizi, Türkiye'nin 2 devletli çözüme verdiği önemi İsrail yönetimi ile en üst düzeyde paylaşıyoruz.

    Mescid-i Aksa'nın bizim kırmızı çizgimiz olduğunu ifade ediyoruz.

    Çocukları, daha kundaktaki bebekleri öldürmenin hiçbir bahanesi olamaz. Türkiye, Filistin halkının ve Gazzeli kardeşlerinin yanındadır." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir VİDEO


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