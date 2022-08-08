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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir
- Haber Merkezi
- 08.08.2022 - 14:52
- Güncelleme : 08.08.2022 - 15:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde 13. Büyükelçiler Konferansı’na katıldı.
Erdoğan burada katlımcılara hitap ederek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı, 5 Ağustos'ta başlayan ve dün gece ateşkes sağlanan İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değindi.
"Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir"
15'i çocuk, 4'ü kadın olmak üzere 44 kişinin yaşamını yitirdiği saldırılara ilişkin Erdoğan, Filistin halkına desteğini bir kez daha yineledi.
Mescid-i Aksa'nın Türkiye için kırmızı çizgi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kudüs meselesindeki hassasiyetimizi, Türkiye'nin 2 devletli çözüme verdiği önemi İsrail yönetimi ile en üst düzeyde paylaşıyoruz.
Mescid-i Aksa'nın bizim kırmızı çizgimiz olduğunu ifade ediyoruz.
Çocukları, daha kundaktaki bebekleri öldürmenin hiçbir bahanesi olamaz. Türkiye, Filistin halkının ve Gazzeli kardeşlerinin yanındadır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir VİDEO