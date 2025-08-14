Abone ol: Google News

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmede Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa ilişkin son gelişmeler, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Yayınlama Tarihi: 14.08.2025 17:24
Dünyanın merakla beklediği ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska Zirvesi öncesi diplomasi trafiği sürüyor..

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ilebir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa ilişkin son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı..

"TÜRKİYE, ALASKA'DAKİ GÖRÜŞMEYİ YAKINDA TAKİP EDECEK"

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasında kalıcı ateşkesin sağlanması amacıyla başlatılan İstanbul müzakerelerinde ilerleme sağlandığını belirterek bu sürecin insani konularda olumlu gelişmelere de imkan vermesini önemli bulduklarını ifade etti.

Görüşmede NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak Alaska Zirvesi öncesi Ukrayna’daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye’nin Alaska’da yapılacak görüşmeyi yakından takip ettiğini belirtti.

