Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nikol Paşinyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda da başkanlık edeceği kabine toplantısı öncesi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Beyaz Saray'da barış için ortak deklarasyona imza atılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nikol Paşinyan görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşme talebinin Ermenistan tarafından geldiği belirtildi ve şöyle denildi:

"ERMENİSTAN-AZERBAYCAN ARASINDAKİ BARIŞ GÖRÜŞMELERİ ELE ALINDI"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Ermenistan tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmeleri ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı Azerbaycan ile sağladıkları mutabakattan dolayı tebrik etti.

"SOMUT HAMLELERE DÖNÜŞTÜRÜLMELİ"

Cumhurbaşkanımız, ortaya konan barış iradesinin bölge huzuru için kıymetli olduğunu, şimdi atılan bu adımın somut hamlelere dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

TÜRKİYE İLE ERMENİSTAN ARASINDAKİ NORMALLEŞME SÜRECİ